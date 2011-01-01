میوه شب عید مردم استان مرکزی تامین شد

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه هر ساله با فرارسیدن ایام پایانی سال و عید نوروز تقاضا جهت خرید میوه نوروزی افزایش می یابد، گفت: از آنجا که میوه و مرکبات از برنامه های تنظیم بازار محسوب می شود در مهر ماه امسال وزارت بازرگانی به منظور جلوگیری از ایجاد بحران و مشکل در ایام پایانی سال، دستورالعمل های لازم در راستای خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات سالجاری را به استانها ابلاغ کرده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، نیازسنجی میزان میوه و مرکبات مورد نیاز استان بر اساس سرانه مصرف (سیب و پرتغال) انجام و تفاهمنامه های لازم با شرکت مهرورزان اصناف و اتحادیه های تعاون روستایی استان به عنوان مباشرین تأمین و توزیع منعقد شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی خاطر نشان کرد: باپیگیریهای لازم و برگزاری جلسات تشریحی طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات ایام پایانی سال با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مباشرین توزیع پیش بینی می شود، میوه مورد نیاز شب عید مردم استان مرکزی خریداری، ذخیره سازی و به موقع در اختیار مردم قرار گیرد.

