برنامه های صدای استانها کیفی تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل معصومی فر در نشست صمیمی با کارکنان صدای شبکه طبرستان افزود: صدای شبکه طبرستان، پیشینه درخشان در تولیدات رسانه ملی دارد.

وی با بیان اینکه بسترسازی مناسب وسیاستگذاری درست، موجب کیفی سازی برنامه های رادیوئی است ، افزود: تولید برنامه های کیفی مستلزم بسترسازی مناسب و سیاستگذاریهای درست همراه با نگاه حرفه ای برنامه سازان است.

معصومی فر یادآور شد: یکی از مأموریت های صدای استانها، مقوله سیاستگذاری جهت گیریهای کلان ونظارت وهماهنگی در بخش تولیدات رادیوئی مراکز است.

بهرام حمیدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران، کسب رتبه برتر صدای طبرستان در جشنواره های مراکزاستانها وسایر جشنوارها را مرهون تلاش، تجربه کارکنان این حوزه دانست.

وی گفت: صدای مازندران در 17 جشنواره تولیدات مراکز به خوبی درخشید واین درخشش در سایه سار اتحاد، تلاش، وفاق و استفاده از تجارب همکاران این حوزه امکان یافت.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران، حضور 98 درصدی مردم مازندران درانتخابات دهم را نشانه بی طرفی رسانه در جریانهای سیاسی دانست.

حمیدی گفت: رسانه استانی درراستای منویات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ریاست سازمان حرکت می کند و در انتخابات دهم بدلیل بی طرفی از هر گونه جریان سیاسی، با تولیدات فاخر درامر ترغیب وتشویق حضور مردم در مرحله انتخابات توانست 98 درصد مردم استان را به پای صندوق های رای بکشاند.