کیفیت نان تولیدی در کردستان افزایش یافت

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت نان و آرد، کیفیت نان تولیدی استان کردستان افزایش یافته اما تا رسیدن به شرایط مطلوب هنوز فاصله داریم و انتظار می رود که با نظارت بیشتر زمینه های مناسب برای این مهم فراهم شود.

وی با اشاره به آزاد سازی قیمت آرد و امکان انتخاب آرد مصرفی توسط خود نانوایی ها به واسطه اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها زمینه رقابت فی ما بین کارخانجات تولید آرد ایجاد شده است، بیان داشت: اگر کارخانه تولید آرد نتواند کیفیت محصول تولید خود را بالا ببرد از گردونه رقابت خارج می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به اینکه قیمت نان در تمامی واحدهای پخت نان در سطح استان هماهنگ شده است و چیزی به اسم آزادپز و دولتی وجود ندارد، افزود: واحدهایی که نتوانند نان با کیفیت تولید کنند مشتریان خود را ازدست خواهند داد و از توان رقابت با سایر واحدهای پخت نان عقب خواهند ماند.

اسراری با بیان اینکه یکی از اصول قانون هدفمند سازی یارانه ها ایجاد توان رقابت در بین واحدهای تولیدی است، خاطرنشان کرد: در دنیای کنونی تولیدات بی کیفیت و فاقد استاندارهای لازم دیگر جایگاهی در بین مردم ندارند و بالاجبار باید کیفیت کالاها افزایش یابد و یا باید از گردونه رقابت حذف شوند .

وی با اشاره به افزایش نظارت های مختلف بر عرضه کالا و خدمات در کردستان از مردم سراسر استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به شماره 124 سازمان بازرگانی و یا ستاد هدفمندی یارانه‌ ها در استانداری کردستان و فرمانداری ‌های سراسر استان اطلاع دهند.