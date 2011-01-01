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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

طی هفته جاری صورت می گیرد؛

مشکلات صنعت برق در مجلس بررسی می شود/ پاسخ وزیر نفت به 12 سئوال

مشکلات صنعت برق در مجلس بررسی می شود/ پاسخ وزیر نفت به 12 سئوال

کمیسیون انرژی مجلس در هفته جاری علاوه بر بررسی مشکلات صنعت برق کشور با حضور مسئولان مربوطه ،از وزیر نفت دعوت کرد تا برای پاسخ به 12 سئوال نمایندگان در جلسه این کمیسیون حضور یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی مشکلات صنعت برق کشور با حضور مسئولان وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور و سندیکای برق ایران را بررسی می کند .

مسعود میرکاظمی وزیر نفت هم روز سه شنبه برای پاسخگویی به سئوال شاپور پولادی نماینده ایلام، سه سئوال سید شریف حسینی نماینده اهواز ، سئوال فریدون حسنوند نماینده اندیمشک،سئوال فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، سئوال مهدی‌عیسی‌زاده نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب ، سئوال علیرضا دهقان نماینده ایذه و باغملک، سئوال محمود احمدی ‌بیغش نماینده شازند، سه سئوال خلیل حیات‌ مقدم نماینده ماهشهر، در کمیسیون انرژی حضور می یابد .
 
کد مطلب 1222030

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