مشکلات صنعت برق در مجلس بررسی می شود/ پاسخ وزیر نفت به 12 سئوال

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی مشکلات صنعت برق کشور با حضور مسئولان وزارت نیرو، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سندیکای برق ایران را بررسی می کند .
مسعود میرکاظمی وزیر نفت هم روز سه شنبه برای پاسخگویی به سئوال شاپور پولادی نماینده ایلام، سه سئوال سید شریف حسینی نماینده اهواز ، سئوال فریدون حسنوند نماینده اندیمشک،سئوال فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، سئوال مهدیعیسیزاده نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب ، سئوال علیرضا دهقان نماینده ایذه و باغملک، سئوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند، سه سئوال خلیل حیات مقدم نماینده ماهشهر، در کمیسیون انرژی حضور می یابد .
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