واسطه ها از چالشهای هدفمندی یارانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم سمیعی صبح شبه در همایش دانش آموزی هدفمند کردن یارانه ها افزود: سالانه حدود 110هزار میلیارد تومان یارانه بصورت غیرهدفمند در جامعه توزیع می شود که 70درصد این یارانه ها نصیب تنها 30 درصد طبقه مرفه می شود.

وی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را آروزی تمامی دولت های روی کار آمده پس از انقلاب اسلامی در ایران دانست و گفت: امروز شما دانش آموزان بعنوان آینده سازان ایران اسلامی وظیفه مهمی در اجرای این قانون و آگاه سازی خانواده ها برعهده دارید.



فرماندار رامیان در ادامه افزود: باروند فعلی مصرف انرژی در کشور تا سال 1404 ناچار به وارد نمودن نفت خام و گاز خواهیم بود.

وی به تشریح کلیات قانون هدفمندکردن یارانه ها پرداخت و گفت: اصلاح قیمت ها برای یک دوره پنج ساله پیش بینی شده است که تا پایان دوره، متوسط قیمت حامل های انرژی حداقل 90 درصد متوسط قیمت خلیج فارس، متوسط قیمت گاز طبیعی حداقل 75 درصد قیمت صادراتی آن و میانگین قیمت فروش آب و برق بر اساس قیمت تمام شده آن خواهد بود.

سمیعی افزود: همچنین در این مدت یارانه کالاهایی مانند گندم، برنج، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و ریلی حذف می شود که 50 درصد خالص وجوه آزادشده از محل هدفمندکردن یارانه ها بین اقشار با درآمد پایین جامعه توزیع و 30 درصد سهم تولید و 20درصد در اختیار دولت برای اجرای پروژه های عمرانی قرار خواهد گرفت.