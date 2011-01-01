یارانه به اتباع بیگانه تعلق نمی گیرد

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در علی آباد، در خصوص تغییر سرپرستان خانوار بدلیل طلاق، زندانی یا اعتیاد گفت: بر اساس کمیسیون ماده 10 این متقاضیان می توانند به فرمانداریها یا استانداریها مراجعه و مستندات خود را ارائه کرده و در صورت صدور رای مثبت به نفع آنها، سرپرست تغییر می کند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: خوشبختانه آخرین بررسیها از اول آذر تاکنون نشان می دهد که مراجعه متقاضی به سایتها برای اصلاح مشخصات در طرح هدفمندی یارانه هاکاهش چشمگیری پیدا کرده است.

آذر گفت: مردم همچنان تا 15 دی ماه فرصت دارند به سامانه اینترنتی مراجعه کنند و مشخصات طرح هدفمند کردن یارانه های خود را اصلاح نمایند .

وی یادآور شد: کسانیکه به هر دلیل ثبت نام کردند و شماره حساب ارسال کردند اما پول به حسابشان نیامده یا به بانکها مراجعه کنند و یا با شماره 9620 تماس حاصل نمایند.



آذر همچنین به پیامدهای اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: افزایش بهره وری، انضباط اقتصادی و رشد که خروجی آن اشتغال و سرعت تولیدات از مهمترین پیامدهای این هدفمند سازی است.



دکتر عادل آذر به زمان ایجاد پیامد مثبت طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: تا یکی دو ماه آینده مردم شاهد نمایان شدن پیامد مهم این طرح رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خواهند بود.



وی خاطرنشان کرد: سال آینده بسیاری از جوانان عزیز کشورمان از جمله فارغ التحصیلان دانشگاهها به شغل مناسب دست خواهند یافت.