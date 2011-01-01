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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

عادل آذر:

یارانه به اتباع بیگانه تعلق نمی گیرد

یارانه به اتباع بیگانه تعلق نمی گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار ایران در خصوص اتباع خارجی مقیم کشور گفت: عزیزان اتباع خارجی چون ایرانی نیستند یارانه به آنها تعلق نمی گیرد.

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در علی آباد، در خصوص تغییر سرپرستان خانوار بدلیل طلاق، زندانی یا اعتیاد گفت: بر اساس کمیسیون ماده 10 این متقاضیان می توانند به فرمانداریها یا استانداریها مراجعه و مستندات خود را ارائه کرده و در صورت صدور رای مثبت به نفع آنها، سرپرست تغییر می کند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: خوشبختانه آخرین بررسیها از اول آذر تاکنون نشان می دهد که مراجعه متقاضی به سایتها برای اصلاح مشخصات در  طرح هدفمندی یارانه هاکاهش چشمگیری پیدا کرده است.
 
آذر گفت: مردم همچنان تا 15 دی ماه فرصت دارند به سامانه اینترنتی مراجعه کنند و مشخصات طرح هدفمند کردن یارانه های خود را اصلاح نمایند .
 
وی یادآور شد: کسانیکه به هر دلیل ثبت نام کردند و شماره حساب ارسال کردند اما پول به حسابشان نیامده یا به بانکها مراجعه کنند و یا با شماره 9620 تماس حاصل نمایند.
 
آذر همچنین به پیامدهای اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: افزایش بهره وری، انضباط اقتصادی و رشد که خروجی آن اشتغال و سرعت تولیدات از مهمترین پیامدهای این هدفمند سازی است.
 
دکتر عادل آذر به زمان ایجاد پیامد مثبت طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: تا یکی دو ماه آینده مردم شاهد نمایان شدن پیامد مهم این طرح رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خواهند بود.
 
وی خاطرنشان کرد: سال آینده بسیاری از جوانان عزیز کشورمان از جمله فارغ التحصیلان دانشگاهها به شغل مناسب دست خواهند یافت.   
کد مطلب 1222067

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