50 هزار کوهنورد به قله سبلان صعود کردند

سیدمحمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بالغ بر 95 درصد کوهنورد و صعودکنندگان به این قله داخلی و از مجموع 30 استان کشور بوده است.

وی با اشاره به افزایش صعودهای دسته جمعی به قله سبلان اضافه کرد: امسال علاوه بر صعود بیش از هزار نفر از بسیجیان سراسر کشور، در چند نوبت نیز کارکنان، جانبازان و ورزشکاران استان و سایر استانها نیز به صورت دسته جمعی به قله سبلا صعود کردند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان همچنین از سازماندهی هزار کوهنورد آماتور، نیمه حرفه ای و حرفه ای در استان خبر داد و افزود: این تعداد به ترتیب از آموزشهای مبتدی تا حرفه ای را زیر نظر فدراسیون کوهنوردی کشور و نیز آسیا طی کرده اند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح استعدادیابی جوانان کوهنورد در اردبیل تصریح کرد: رشته کوهنوردی در طی دو سال اخیر از پیشرفت بشیار مطلوبی در استان برخوردار بوده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و نیز تجهیز امکانات مورد نیاز این روند تداوم اشته باشد.

موسوی برگزاری کلاسهای آموزشی یخ نوردی، سنگ نوردی، طرح استعدادیابی در شهرستانها، برگزاری دوره های هیمالیا نوردی در ارتفاع هفت هزار متری و... را از مهمترین برنامه های این هیئت در سال آینده عنوان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه امسال گروه امداد کوهستان فقط در شهرستان مشگین شهر به 10 مورد حادثه کوهنوردی امدادرسانی کرده است، از احداث پناهگاه سوم در ضلع غربی کوه سبلان طی آینده ای نزدیک خبر داد.

سبلان (ساوالان) در شمال شرقی و در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشگین‌شهر استان اردبیل واقع است. این کوه عظیم ۶۰ کیلومتر طول و ۴۵ کیلومتر پهنا داشته و با ۴۸۱۱ متر سومین قله بلند ایران و یک کوه آتشفشانی غیر فعال ایت، در بالای قله کوه سبلان دریاچه کوچکی قرار دارد که جزو زیبائیهای طبیعی و نادر در دنیا به شمار می رود.

کوهستان سبلان به طور کلی سه قله معروف دارد، که قله بزرگ آن به "سلطان ساوالان" و دو قله دیگر آن به هرم و کسری مشهورند. سبلان به خاطر آبگرمهای طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا و پیست اسکی معروف "الوارس" در تمام فصول سال مورد توجه گردشگران و ورزشکاران می‌باشد.

همچنین در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جان پناه، سنگی به شکل عقاب به نام "قارتال" (به معنی عقاب) قرار دارد که هم اکنون به نماد سبلان تبدیل شده‌است. این قطعه سنگ به شکل عقابی است که بر روی تخته سنگی بزرگ نشسته و سر را به جانب شرق چرخانده است.

صعود به قله سبلان از جبهه اصلی (شمالی) ساده بوده و کوهنوردان معمولی به راحتی صعود تابستانه را در چند ساعت از این مسیر انجام می‌دهند. جبهه جنوبی سخت‌ترین راه صعود به این قله است که از سنگهای بزرگ تشکیل شده‌است. پیست اسکی آلوارس که یکی از مجهزترین پیستهای اسکی ایران است در این مسیر قرار دارد.