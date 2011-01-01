نشست پروین با هدایتی برگزار شد/ لغو قرارداد "پیتر شدیوی" پس از یک ماه!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین به منظور ارائه گزارش آخرین وضعیت این تیم و تصمیم گیری در مورد برنامه‌های کادر فنی برای نیم فصل دوم و تعطیلات لیگ، نشستی دو ساعته با حسین هدایتی، مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین برگزار کرد.

در پایان این نشست حسین هدایتی از پروین خواست شرایطی لازم را فراهم کرده تا تیم استیل آذین روز به روز بهتر شده و در نیم فصل دوم نتایج مناسبی بگیرد تا درنهایت به رده‌های بالای جدول بازگردد.

از سوی دیگر با توافق طرفین، قرارداد پیتر شدیوی مدافع اسلواک که روز 14 آذرماه با عقدقرارداد شش ماهه به تیم فوتبال استیل آذین پیوسته بود، فسخ شد.

پیتر شدیوی در ساعات پایانی روزهای نقل و انتقالات به تیم فوتبال استیل آذین پیوست اما پس از اینکه این بازیکن به مدت سه جلسه در تمرینات گروهی شرکت کرد، مورد تایید پروین و خاکپور قرار نگرفت که پس از جلسه ای بین مسئولان باشگاه و این مدافع اسلواک، قرارداد این بازیکن رسما فسخ شد.

کادرفنی استیل آذین در توضیح علت فسخ قرارداد پیتر شدیوی اعلام کرد فیلم ارسال شده از بازی‌های این بازیکن به باشگاه استیل‌آذین، با عملکردش در تمرینات تفاوت زیادی داشت.

خبر دیگر از تیم فوتبال استیل آذین اینکه بازیکنان این تیم صبح امروز شنبه با حضور در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک زیر نظر محمد خاکپور تست آمادگی جسمانی دادند. در این تمرین علی کریمی و مهدی مهدوی کیا نیز حضور داشتند و پس از تست ها به تمرینات دو و دوچرخه پرداختند.