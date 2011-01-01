صادرات کالا از قم به سوریه بیش از دو برابر شده است

یونس عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازدید اخیر هیئت تجاری سوریه از توانمندیها و ظرفیتهای استان قم اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال انواع کالاها به ارزش ۶۸۱ هزار دلار به سوریه صادر شده که این رقم در مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۹۱ هزار دلار بوده است.
وی اضافه کرد: کالاهایی از قبیل اجزا و قطعات کولرهای گازی، شیرآلات بهداشتی، شیر خشک، پسته از جمله کالاهایی هستند که بیشترین حجم صادرات ایران به سوریه را تشکیل میدهند و کالاهایی از قبیل سود سوزآور، سیلیکات سدیم، لوله و پلاستیک، فرش، کائولین و... از مهمترین کالاهای صادراتی از قم را تشکیل میدهند.
عالیپور با ابراز امیدواری از گسترش روابط تجاری بین قم و سوریه اظهار داشت: چندی پیش یک هیئت تجاری از قم به این کشور اعزام شد و به تازگی نیز هیئتی از تجار سرشناس سوریه به مدت چند روز از کارخانهها و شرکتهای تولیدی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند.
وی برگزاری نشستهایی با دست اندرکاران امور اقتصادی استان و تجار و بازرگانان این استان را از دیگر برنامههای این گروه تجاری عنوان کرد و یادآور شد: این نشستها زمینه خوبی برای شناخت نیازمندیهای دو طرف ایجاد کرد و ما امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد گسترش مبادلات تجاری بین بازرگانان قم و سوریه باشیم.
مدیرکل بازرگانی استان قم تاکید کرد: تجار سوریه که برای اولین بار وارد قم شده بودند، نسبت به برخی کالاهای تولیدی این استان علاقهمندی نشان دادند و ابراز امیدواری کردند که توافقنامههایی با تجار قمی منعقد کنند.
عالیپور با اشاره به جایگاه مناسب روابط سیاسی بین دو کشور سوریه و ایران گفت: این دو کشور از نظر فرهنگی و دینی نیز تشابهات زیادی با هم دارند و همین امر میتواند منجر به توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرگانی استان قم از رشد 134 درصدی صادرات انواع کالا از قم به کشور سوریه در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
یونس عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازدید اخیر هیئت تجاری سوریه از توانمندیها و ظرفیتهای استان قم اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال انواع کالاها به ارزش ۶۸۱ هزار دلار به سوریه صادر شده که این رقم در مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۹۱ هزار دلار بوده است.
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