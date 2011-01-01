به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه بانک توسعه صادرات ایران بر اساس مصوبات اعتباری خود به واحدهای صنعتی صادراتی مستقر در شهرک و خوشه‌های صنعتی که از سوی سازمان صنایع کوچک معرفی شوند، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تسهیلات ریالی و ارزی ارائه می‌کند.

در ادامه این تفاهم نامه مقرر شده که سایر خدمات بانکی نظیر افتتاح حسابهای ارزی و ریالی، صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی، گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی و داخلی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این واحدها توسط بانک توسعه صادرات فراهم شود.

وثیقه مورد نیاز و مورد تایید بانک برای پرداخت تسهیلات، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خواهد بود. بر این اساس بانک متقاضیان دریافت این تسهیلات را که از سوی سازمان معرفی نامه داشته باشند در صورت داشتن همه شرایط قانونی در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهد داد.

با امضای این تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران متعهد خواهد شد نسبت به ایجاد و استقرار شعب این بانک در شهرکها و نواحی صنعتی روستایی با حداکثر تسهیلات ممکن اقدام کند.

همچنین سازمان متعهد شده که نسبت به ترغیب واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مرزی با کشورهای همجوار را برای ایجاد حساب و سپرده گذاری اقدام کند.

بر اساس این تفاهم نامه در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط واحدهای صنعتی، سازمان باید حداکثر همکاری را برای وصول مطالبات با بانک توسعه صادرات داشته باشد.

از زمان امضای این تفاهم کارگروه اجرایی مشترکی برای تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی این تفاهم نامه تشکیل خواهد شد، ضمن آنکه این تفاهم نامه به مدت دوسال برای دوطرف معتبر خواهد بود و در پایان این مدت در صورت نداشتن مخالفت از سوی دو طرف این تفاهم نامه به طور خودکار برای دوسال تمدید خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در صورت فسخ و تمدید نشدن این تفاهم نامه همه قراردادهای اعطای تسهیلات بانک به معرفی شدگان تا انقضای مدت قرارداد اعطای تسهیلات و تسویه و واریز همه بدهی ها به بانک همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.