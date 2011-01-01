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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

در جلسه امروز/

راهبردهای دوازدهمین هیئت مدیره خانه سینما اعلام شد

راهبردهای دوازدهمین هیئت مدیره خانه سینما اعلام شد

در جلسه امروز که با حضور فرهاد توحیدی، امیر اثباتی و ابراهیم مختاری برگزار شد، راهبردهای دوازدهمین هیئت مدیره جدید خانه سینما اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیئت مدیره جدید خانه سینما با حضور فرهاد توحدیدی رئیس هیئت مدیره، امیر اثباتی نائب رئیس، ابراهیم مختاری یکی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه صبح امروز برگزار شد.

در این جلسه برنامه دوسالانه هئیت مدیره جدید خانه سینما، بحث بودجه، دیدار با معاونت سینمایی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برنامه های مدون هئیت مدیره جدید خانه سینما که به صورت سرفصل ارائه شده است، عبارتند از:

الف) تقویت و ساماندهی بنیه مالی خانه سینما

الف1) کاهش مصارف با بازنگری و اولویت‌بندی هزینه‌ها.
الف 2) تدبیر منابع درآمدی از امکانات موجود.
الف 3) اعطای نقش اقتصادی به صنوف با وضع و دریافت حق عضویت.
الف 4) اسپانسرینگ و امان بهره گیری مناسب از آن
الف 5) دریافت کمک از علاقمندان به سینما

ب) امنیت شغلی

ب 1) توانانسازی و ارتقاء دانش و مهارت منابع انسانی:
* برگزاری کارگاه‌های آموزشی
* تدوین، تالیف و ترجمه و حمایت از تولید و نشر تجارب سایر ملل.
ب2) شفاف سازی چگونگی گردش اطلاعات توزیع و نمایش
ب3) پیگیری طی مراحل قانونی الزام تلویزیون به خرید و نمایش آثار سینمایی.
ب 4) پیگیری تاسیس صندوق بیمه‌های بیکاری و توسعه بیمه تکمیلی.
ب 5) پیگیری برای تامین حضور موثر نمایندگی جامعه اصناف در مجامع تصمیم گیری
ب 6) اجرای آیین نامه پیمان جمعی کار و تامین ضمانت اجرایی آن (معاونت سینمایی)
ب 7) برنامه  ریزی و ترغیب برای افزایش مخاطبان سینما.

پ) اصلاح ساختار جامعه اصناف

* پیگیری طرح تغییر ساختاری اساسنامه خانه  سینما (تهیه پاسخ راجع به مسئله صنف واحد تهیه کنندگی)
* پیگیری طرح قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی.
* پیگیری طرح قانون نظام سینمایی.

کد مطلب 1222191

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