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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

روستائیان نگران افزایش قیمت آب نباشند

روستائیان نگران افزایش قیمت آب نباشند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیـرعـامـل شـرکـت آب و فـاضلاب روستایی خراسان جنوبی با اشـــاره به ابـــلاغ تــعرفــه‌ هــای آب در بخــش روسـتـایی، گفت: روستاییان نگران افزایش قیمت آب نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علــی اکبــر بسکابادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در این اداره کل، با بیان اینکه در قبض‌ های جـــدیــد جرائــم و آبــونــمان حــذف شده است، اظهار داشت: با تـوجه به سیاست دولت، بر مبنای توسعه جـــذب جــمعــیـت در روستاها، قیمت آب روستایی بر مبنای 30 درصــد شـهـرستــان مــرکــزی هــمــان روستـا تعیین و محاسبه می ‌شود.

وی اضافه کرد: بسته حمایتی آب مجموعه اقدامات در قیمت تمام شده است، که مهم ‌ترین اقدام پایین آوردن قیمت تمام شده با کاهش تلفات و مدیریت مصرف و کاهش فشار است.

به گفته وی نخستین قبضی که در 15 دی‌ ماه وصول می ‌شود هزینه 15 روز از تغییر قیمت ‌ها در آن مشاهده می ‌شود که از صفر تا پنج مترمکعب 322 ریال، از پنج تا 10 متر مکعب 391 ریال، از 10 تا 15 مترمکعب 426 ریال، از 15 تا 20 مترمکعب 495، از 20 تا 25 مترمکعب 577 ریال، از 25 تا 30 مترمکعب 697 ریال، از 30 تا 35 مترمکعب 883 ریال، از 35 تا 40 مترمکعب یک هزار و 104 ریال، از 40 تا 50 مترمکعب یک هزار و 410 ریال و بالاتر از 50 متر مکعب دو هزار و 551 ریال محاسبه می‌ شود.

بسکابادی با اشاره به اینکه برای مشترکان آب در سراسر کشور قبض واحد صادر نمی ‌شود، افزود: نرخ آب در هر شهرستان با توجه به ضرایب وابستگی جمعیت، موقعیت جغرافیایی، استحصال و کیفیت آب تعیین می ‌شود، که در خراسان جنوبی این میزان در روستاها کمترین نرخ است که 62 درصد قیمت اعلام شده را شامل می ‌شود.

مدیـرعـامـل شـرکـت آب و فـاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پاسخ به این سوال که زیان حاصل از تفاوت نرخ‌ ها از چه محلی تامین می ‌شود، گفت: زیان حاصله را از محل اعتبارات وزارت نیرو دریافت می‌ کنیم و جای نگرانی نیست.

کد مطلب 1222194

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