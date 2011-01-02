جزئیات نحوه درخواست واحدهای تولیدی برای افزایش قیمتها

شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر گفت: تمامی واحدهای تولیدی که در شرایط فعلی و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تقاضای افزایش قیمت دارند، باید موضوع را با تشکل و یا انجمن مربوطه خود در میان بگذارند تا از این طریق، مراحل افزایش قیمت طی شود.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: تشکل و یا انجمن مربوطه باید این تقاضا را به دستگاه تولیدی مرتبط با خود که می تواند وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنایع باشد، ارجاع دهد تا موضوع افزایش قیمت با بسته های حمایتی این وزارتخانه ها تطبیق داده شود.

وی تصریح کرد: اگر تقاضای افزایش قیمت محصولات تولیدی، مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نبوده و به مسائلی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه مرتبط شود، این تقاضا برای بررسی بیشتر به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد.

به گفته میرآخورلو، البته اگر بسته های حمایتی این وزارتخانه ها نتوانست هزینه های مرتبط با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی صنعت مورد نظر را در قالب تسهیلات تعریف شده در بسته، پوشش دهد، بازهم تقاضای افزایش قیمت به سازمان حمایت برای بررسی ارجاع خواهد شد.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به بررسی سریع تقاضاهای ارجاع شده در این خصوص به سازمان، گفت: نتیجه این بررسی ها به کارگروه کنترل بازار ارسال می شود تا این کارگروه تصمیم نهایی را در خصوص تغییرات قیمتی محصول مورد نظر با توجه به شرایط جامعه اعلام کند.

وی اظهار داشت: اگر تولیدکننده ای زیرمجموعه هیچ تشکل یا انجمنی نبود، باید تقاضای خود را برای بررسی به دستگاه تولیدی مرتبط با خود یعنی همان وزارتخانه های جهادکشاورزی یا صنایع ومعادن ارسال کند تا با طی مراحل، درخواست وی عملیاتی شود.