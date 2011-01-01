چهار دانش آموز دبیرستان تندگویان بندرعباس را برق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بارش باران زمستانی که روز یکشنبه همین هفته همه را خوشحال کرده بود و هر کسی به گونه ای خوشحالی خود را بیان می کرد، باعث برق گرفتگی چهار دانش آموز دبیرستان شهید تندگویان ناحیه بندرعباس شد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

همایون، یاسر، مهرشاد و حمید رضا هم که سرشار از خوشحالی بارش باران بودند در حالیکه قطرهای باران صورتشان را نوازش می کرد شتابان برای به موقع رسیدن به مراسم صبحگاهی به سمت مدرسه در حرکت بودند تا با همکلاسیها دعای شکر باران را بخوانند.

اما ناگهان صدای انفجار مهیب سیمهای برق باعث می شود تا دانش آموزان به سمت در حیاط مدرسه بدوند اما هنوز به درب نرسیده بودند که سیمهای پاره شده برق که از روی حیاط مدرسه عبور می کند پاره شده و جلو درب حیاط می افتد و لوله های آب هم که در اثر انفجار چند رشته سیم برق زیر زمین کنار مدرسه که برق ساختمانهای کناری مدرسه را تامین می کرد ترکیده و هر چهار دانش آموز بر اثر شدت برق گرفتگی پی در پی به زمین کوبیده می شوند.

مشکل فنی پست برق منطقه باعث نمی شود که برق به طور خودکار قطع شود به همین دلیل مردم و دبیران مدرسه که صدای انفجار آنها را به بیرون از مدرسه کشانده بود با کمک هم چهار دانش اموز را در حالی که هنوز جریان برق وصل بوده است نجات می دهند تا آتش نشانی و پلیس به سر صحنه حادثه برسند.

دانش آموزان با اورژانس به بیمارستان شهید محمدی منتقل می شوند و تحت مداوا قرار می گیرند، یاسر و مهرشاد که وضع مناسب تری دارند مرخص می شوند اما همایون و حمید رضا که از ناحیه شکم، پا و دست دچار سوختگی شدید شده اند به بیمارستان یزد منتقل می شوند.

اینها گفته های هوشمند شمسایی، مدیر هنرستان تندگویان بندرعباس به خبرنگار مهر است.

وی افزود: ما منتطر نظر کارشناسی اداره برق در خصوص این قضیه هستیم که با وجود مکاتبات زیاد هنوز پاسخی دریافت نکردیم.

پدر مهرشاد که خود کارمند نیروگاه بندرعباس است می گوید: مهرشاد هنوز چکاب کامل نشده چون از نظر سوختگی وضعیت مناسب تری داشت مرخص شده اما قفسه سینه و قلبش مشکل پیدا کرده بدنش هم در اثر کوبیده شدن زیاد و طول کشیدن قطع برق درد می کند.

وی از بی احتیاطی اداره برق گله مند است می گوید سیمهایی که در زیر زمین هستند باید از بتونهای ضد برق گرفتگی برای پوشش آنها استفاده می شد و چون شدت بار برق در بندرعباس زیاد است باید هر چند وقت یکبار این دستگاه ها بررسی شوند تا در صورت اتصالی حداقل برق به صورت خودکار قطع شود.

اما پدر حمیدرضا و همایون که همراه بچه هایشان در یزد است ناراحتی بیشتری دارند.

سالاری پدر حمید رضا به خبرنگار مهر در بندرعباس می گوید: حمید رضا از ناحیه شکم، پا و دست دچار سوختگی شدید شده و در حال حاضر در اتاق عمل به سر می برد.

وی که دارای دو فرزند معلول است، می گوید: از اداره برق متشکرم که تا الان ما را همراهی کرده ولی این بی احتیاطی و سهل انگاری تنها بچه سالمم را هم معلول می کند و چون خودم کارگرم و باید هزینه دو بچه معلول دیگرم را هم بدهم توانایی ندارم و خواهش می کنم اداره برق تا پایان راه ما را تنها نگذارد چراکه بیمه آموزش و پرورش را در بیمارستان یزد از ما قبول نکردند.

بغض در گلو مانده پدر حمید رضا اجازه بیشتر حرف زدن را به او نمی دهد....

پیگیریهای خبرنگار مهر جهت مصاحبه با مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان بی نتیجه ماند.