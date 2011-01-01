دکتر محمدحسین رامشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از اینکه سازمان سنجش سه برابر ظرفیت را به دانشگاه ما معرفی کند از این افراد مصاحبه به عمل می آید و مصاحبه ها نیز از سوی یک هیئت ژوری با استفاده از گروه های تخصصی انجام می گیرد.

وی افزود: گروه های تخصصی فرم های مخصوصی برای این منظور دارند که در آن میزان مقالات، تالیفات و توانمندی علمی داوطلب بررسی می شود و بر اساس آن ارزشیابی صورت می گیرد و امتیاز به فرد داده می شود.

رامشت خاطرنشان کرد: نکته مثبت این است که دانشگاه با تعداد محدودی داوطلب که به عنوان سه برابر ظرفیت معرفی شده اند، مواجه است و این موضوع کار ارزیابی را ساده تر می کند و از سوی دیگر معیار ارزیابی کاملاً علمی است و دیگر افراد مدعی نمی شوند که ما پذیرفته شده بودیم اما ما را رد کرده اند.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: پیش از این همواره با تعداد زیادی داوطلب مواجه می شدیم که کار آزمون و تصحیح و سایر موارد را سخت می کرد و پس از آن برخی اظهار نارضایتی می کردند و اعلام می کردند که ما می توانستیم پذیرفته شویم اما رد شده ایم و اعتراضات زیادی صورت می گرفت.