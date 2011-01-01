35 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در شورای اشتغال استان با اشاره به تعهد اشتغال استان در سالجاری، گفت: پیش بینی شده بود در سالجاری 30 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که تاکنون 35 هزار و 256 فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه باقی مانده تسهیلات زودبازده سالهای 84 تا 88 به تکمیل و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اختصاص یافته، افزود: از این محل تاکنون 573 طرح با اعتبار 122 میلیارد و 666 میلیون تومان به بانک ها معرفی شده که سه طرح آن با مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسیده است.

براندیشه همچنین به ارایه گزارشی از عملکرد دبیرخانه کارگروه اشتغال در خصوص اعتبارات زودبازده و وجوه اداره شده سال 88 در استان پرداخت و اظهار داشت: 149 طرح با اعتبار 122 میلیارد و 871 میلیون تومان و اشتغالزایی 1836 نفر مصوب و به بانک ها معرفی شده و تاکنون با 109 طرح مبلغ 55 میلیارد و 881 میلیون تومان انعقاد قرارداد شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه با اشاره به آخرین اقدامات در خصوص یارانه پرداختی به طرح های به بهره برداری رسیده در سالهای 85 و 86 نیز گفت: از مجموع یازده هزار و 221 طرح معرفی شده تاکنون صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک های ملت و صادرات به 10 هزار و 220 طرح مبلغ 16 میلیارد و 798 میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه تسریع در پرداخت یارانه به طرح های مشمول را ضروری دانست.