  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

ازابتدای سال جاری؛

35 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد شد

35 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه از ایجاد بیش از 35 هزار شغل در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در شورای اشتغال استان با اشاره به تعهد اشتغال استان در سالجاری، گفت: پیش بینی شده بود در سالجاری 30 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که تاکنون 35 هزار و 256 فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه باقی مانده تسهیلات زودبازده سالهای 84 تا 88 به تکمیل و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اختصاص یافته، افزود: از این محل تاکنون 573 طرح با اعتبار 122 میلیارد و 666 میلیون تومان به بانک ها معرفی شده که سه طرح  آن با مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسیده است.

براندیشه همچنین به ارایه گزارشی از عملکرد دبیرخانه کارگروه اشتغال در خصوص اعتبارات زودبازده و وجوه اداره شده سال 88 در استان پرداخت و اظهار داشت: 149 طرح با اعتبار 122 میلیارد و 871 میلیون تومان و اشتغالزایی 1836 نفر مصوب و به بانک ها معرفی شده و تاکنون با 109 طرح مبلغ 55 میلیارد و 881 میلیون تومان انعقاد قرارداد شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه با اشاره به آخرین اقدامات در خصوص یارانه پرداختی به طرح های به بهره برداری رسیده در سالهای 85 و 86 نیز گفت: از مجموع یازده هزار و 221 طرح معرفی شده تاکنون صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک های ملت و صادرات به 10 هزار و 220 طرح مبلغ 16 میلیارد و 798 میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه تسریع در پرداخت یارانه به طرح های مشمول را ضروری دانست.

کد مطلب 1222264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها