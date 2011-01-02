راه اندازی قطار هشتگرد به تهران از مشکلات حمل و نقل می کاهد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: راه اندازی قطار هشتگرد به تهران از حجم مشکلات تردد عمومی بین این دو منطقه خواهد کاست و تسریع در جابجایی مسافر را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: راه اندازی قطار یادشده، صرفه جویی هایی نیز به همراه دارد و موجب افزایش رفاه ساکنان ساوجبلاغ خواهد شد که این امر در نهایت به کاهش مشکلات این شهرستان در زمینه حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: در صورت راه اندازی این قطار، حجم قابل توجهی مسافر به وسیله آن در مسیر تهران - هشتگرد و بالعکس سفر خواهند کرد که این امر به کاهش ترافیک اتوبان نیز منجر می شود.

تقویت ایستگاه راه آهن هشتگرد با جدیت دنبال شود

حدادی گفت: همچنین لازم است تقویت ایستگاه راه آهن هشتگرد با جدیت دنبال شود و دستگاه ها در این خصوص همه تلاش خود را به کار گیرند تا شاهد تسریع در بازدهی کاری باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تقویت این ایستگاه، تردد مسافر از هشتگرد به سمت غرب کشور را بیش از پیش تسهیل می کند که این امر باید همواره در برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد و طبق آن عمل شود.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: متروی هشتگرد در حال احداث است که در این خصوص درخواست تسریع در اجرای این پروژه را داریم ضمن اینکه تقویت پیمانکاران نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

این مسئول عنوان کرد: در عین حال برای تسریع این پروژه نیازمند تخصیص اعتبارات کافی هستیم که در صورت تحقق این امر، پروژه با سرعت بیشتری انجام و تکمیل می شود.

گازرسانی به روستاهای ساوجبلاغ دنبال می شود

وی در خصوص گازرسانی به روستاهای ساوجبلاغ نیز اضافه کرد: این امر با جدیت دنبال می شو تا بتوانیم در مدت زمان کوتاهتری شاهد گازدار شدن کلیه روستاهای منطقه باشیم.

حدادی بیان کرد: بیش از 50 روستا در منطقه ما گازرسانی شده اند ضمن اینکه برخورداری از نعمت گاز حق همه روستاییان است و تحقق این امر از مشکلات آنها می کاهد.

وی یادآور شد: همچنین اجرای طرح هادی در روستاها نیز از دیگر ضروریات است ضمن اینکه این امر یکی از مطالبات روستاییان ساوجبلاغی محسوب می شود.