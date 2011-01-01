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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

در تعطیلات نیم فصل لیگ برتر/

تیم فوتبال سایپا در اردوی کیش دو دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند

تیم فوتبال سایپا در اردوی کیش دو دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند

تیم فوتبال سایپا به منظور برپایی اردویی تدارکاتی روز شنبه 18 دی ماه در جزیره کیش اردو خواهد زد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال سایپا از روز شنبه آینده به مدت یک هفته در کیش اردو خواهد زد و ضمن مرور تمرینات تاکتیکی دو دیدار تدارکاتی نیز مقابل تیم منتخب کیش برگزار خواهد کرد.

کادرفنی تیم سایپا که دور رفت مسابقات لیگ برتر را با کسب 20 امتیاز و رده چهاردهمی به پایان برد امیدوار است با بازگشت بازیکنان مصدوم و هماهنگی تیمی بیشتر این تیم بتواند نتایج ضعیف دور رفت را جبران کند.

نادرفریاد شیران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی کیش می تواند به تمرکز و هماهنگی تیمی بیشتر این تیم کمک کند، بد شانسی در بازیهای دور رفت و مصدومیت های ناخواسته و در اختیار نبودن کریم انصاریفرد و علی زینالی را دلایل نتایج ضعیف این تیم عنوان کرد.

وی تصریح کرد : در اردوی کیش تلاش داریم تا ضمن رفع اشکالات فنی و بویژه در خط دفاعی بازیکنان را به هماهنگی تیمی مطلوب نزدیک کنیم.

کد مطلب 1222297

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