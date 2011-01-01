به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال سایپا از روز شنبه آینده به مدت یک هفته در کیش اردو خواهد زد و ضمن مرور تمرینات تاکتیکی دو دیدار تدارکاتی نیز مقابل تیم منتخب کیش برگزار خواهد کرد.

کادرفنی تیم سایپا که دور رفت مسابقات لیگ برتر را با کسب 20 امتیاز و رده چهاردهمی به پایان برد امیدوار است با بازگشت بازیکنان مصدوم و هماهنگی تیمی بیشتر این تیم بتواند نتایج ضعیف دور رفت را جبران کند.

نادرفریاد شیران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی کیش می تواند به تمرکز و هماهنگی تیمی بیشتر این تیم کمک کند، بد شانسی در بازیهای دور رفت و مصدومیت های ناخواسته و در اختیار نبودن کریم انصاریفرد و علی زینالی را دلایل نتایج ضعیف این تیم عنوان کرد.

وی تصریح کرد : در اردوی کیش تلاش داریم تا ضمن رفع اشکالات فنی و بویژه در خط دفاعی بازیکنان را به هماهنگی تیمی مطلوب نزدیک کنیم.