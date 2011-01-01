به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی و حجمهای سیدحسین موسوی نژاد هنرمند بوشهری با عنوان "قلم مهتاب" روز دوشنبه 13 دی ماه در این موسسه گشایش مییابد.
این نمایشگاه که ساعت 16 این روز در نگارخانه خیال نو افتتاح میشود، پنجمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است که پیش از این هر 4 نمایشگاه خود را در سال های 1338، 1349، 1356 و خرداد امسال در شهر زادگاهش (بوشهر) برگزار کرده بود.
"قلم مهتاب" شامل 3 بخش نقاشی و حجم (مجسمه) است که در بخش نقاشی 23 تابلو با تکنیک رنگ و روغن و عمدتاً با شیوه برجستهکاری و ترکیب، معرف هویت فرهنگی و سنتی مردم بوشهر، نمادها و مشاغل، آئینها و مردم شناسی بومی این دیار هستند.
در بخش حجم نیز 29 مجسمه با متریال مواد ترکیبی، گچ و با استفاده از فرمهای طبیعی چوب و بازیافت خلاقهآن، جلوههایی دیگر از نمادشناسی قومی و نشانههای سنتی، آئینی و جامعه شناختی زادگاه هنرمند رانشان میدهند.
سیدحسین موسوی نژاد به عنوان هنرمندی که معرفی تاریخ، فرهنگ و سنت دیار مادریاش (بوشهر) را وجهه همت خود قرار داده وکلیه آثار خود را با نگاه به این خطه و ارزشهای آن به عنوان یک مشخصه پدید میآورد.
"قلم مهتاب" روز دوشنبه 13 دی ماه رأس ساعت 16 در "خیال نو" صبا با حضور عموم هنردوستان و علاقمندان گشایش مییابد و به مدت ده روز میزبان بازدیدکنندگان است.
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