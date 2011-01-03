نان بدون آرد برای اولین بار در ایران تولید شد

دکتر سهیل سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تولید این نان سبوسدار اشاره کرد و گفت: نانهایی که هم اکنون مصرف می کنیم به دلیل اینکه نشاسته و کربوهیدرات بالایی دارند باعث می شود که قند خون بالا رفته و تبدیل به چربی و چاقی شود. برای مقابله با عارضه این قبیل نانها می بایست نوعی نان تهیه کنیم که نشاسته کمتری داشته باشد.

این پزشک مشاور تغذیه افزود: میزان سبوس در تولید این نان را با استفاده از سبوس گندم، برنج و جو بالا بردیم و به مرز 97 درصد سبوس رساندیم.

سریزدی با تاکید بر اینکه مصرف این نان باعث سیری زودرس شده و مانع از چاقی می شود، گفت: این نان سرشار از سبوس و فاقد آرد و نشاسته بوده و به راحتی قابل بلع و هضم در دستگاه گوارش است.

دبیر انجمن تغذیه شهر با اعلام اینکه نانهای سبوسدار موجود در بازار حداکثر 50 درصد سبوس دارند، افزود: وجود سبوس باعث می شود که جذب نشاسته به تاخیر بیافتد و مانع از بالا رفتن ناگهانی قند خون شود.

وی تاکید کرد: هرچه میزان سبوس و فیبر در نان بیشتر و مقدار آرد کمتر باشد ارزش غذایی آن بویژه برای افراد چاق و بیماران دیابتی بیشتر می شود.

سریزدی با اشاره به وجود 80 تا 120 کیلو کالری در این نان سبوسدار، افزود: مصرف این نان برای مبتلایان به چاقی، دیابت و کسانی که مبتلا به یبوست هستند، توصیه می شود.

وی با اعلام اینکه انجمن تغذیه شهر به دنبال اهداف تجاری نیست و تولید این نان به صورت آزمایشی انجام شده است ادامه داد: با مصرف یک کف دست از این نان، فرد به مدت چهار تا هشت ساعت احساس گرسنگی نخواهد کرد.