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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نان بدون آرد برای اولین بار در ایران تولید شد

نان بدون آرد برای اولین بار در ایران تولید شد

دبیر انجمن تغذیه شهر از تولید آزمایشی نان سبوسدار بدون آرد برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: مصرف نانهای سنتی به دلیل بالا بودن کربو هیدرات باعث افزایش قندخون و چربی می شود.

دکتر سهیل سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تولید این نان سبوسدار اشاره کرد و گفت: نانهایی که هم اکنون مصرف می کنیم به دلیل اینکه نشاسته و کربوهیدرات بالایی دارند باعث می شود که قند خون بالا رفته و تبدیل به چربی و چاقی شود. برای مقابله با عارضه این قبیل نانها می بایست نوعی نان تهیه کنیم که نشاسته کمتری داشته باشد.

این پزشک مشاور تغذیه افزود: میزان سبوس در تولید این نان را با استفاده از سبوس گندم، برنج و جو بالا بردیم و به مرز 97 درصد سبوس رساندیم.

سریزدی با تاکید بر اینکه مصرف این نان باعث سیری زودرس شده و مانع از چاقی می شود، گفت: این نان سرشار از سبوس و فاقد آرد و نشاسته بوده و به راحتی قابل بلع و هضم در دستگاه گوارش است. 

دبیر انجمن تغذیه شهر با اعلام اینکه نانهای سبوسدار موجود در بازار حداکثر 50 درصد سبوس دارند، افزود: وجود سبوس باعث می شود که جذب نشاسته به تاخیر بیافتد و مانع از بالا رفتن ناگهانی قند خون شود. 

وی تاکید کرد: هرچه میزان سبوس و فیبر در نان بیشتر و مقدار آرد کمتر باشد ارزش غذایی آن بویژه برای افراد چاق و بیماران دیابتی بیشتر می شود.

سریزدی با اشاره به وجود 80 تا 120 کیلو کالری در این نان سبوسدار، افزود: مصرف این نان برای مبتلایان به چاقی، دیابت و کسانی که مبتلا به یبوست هستند، توصیه می شود.

وی با اعلام اینکه انجمن تغذیه شهر به دنبال اهداف تجاری نیست و تولید این نان به صورت آزمایشی انجام شده است ادامه داد: با مصرف یک کف دست از این نان، فرد به مدت چهار تا هشت ساعت احساس گرسنگی نخواهد کرد.

کد مطلب 1222304

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