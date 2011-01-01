ظرفیتهای مردمی در برنامه های دهه فجر مازندران بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی در باشکوه تر برگزار کردن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی موثر است.

وی اظهار داشت: استکبار در هر مرحله، سناریویی برای توقف حرکت انقلاب اسلامی در نظر می گیرد و استفاده از ظرفیت مردمی که سبکبال و وارسته از دنیازدگی هستند برای مقابله با استکبار یک حرکت ارزشمند است.

طاهایی با بیان اینکه باید از وصیت نامه امام به عنوان یک منشور استفاده کنیم، یادآور شد: عصاره وصیت نامه امام راحل باید در دهه فجر جلوه گری کند.

وی افزود: شورانگیز برگزار کردن دهه فجر امسال، به یاس استکبار کمک می کند اگرچه تا زمانی که آفتاب ولایت فقیه بر مردم این کشور می تابد موجب یاس استکبار خواهد بود.

استاندار مازندران با بیان اینکه ولایت فقیه در قلب جامعه قرار دارد، خاطرنشان کرد: شرکت در راهپیمایی 22 بهمن میثاق با ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال وارد اردوگاه های نماز جمعه می شود گفت: استکبار از دیدن مادرانی که با نوزاد خود در صفوف راهپیمایی هستند دیوانه می شود.

طاهایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی متعلق به مردم است یادآور شد: مردم از میراث پدرانشان نگاهبانی می کنند.

وی تصریح کرد: از بخش های مهم راهپیمایی 22 بهمن، آرایش شکوه مراسم و ریتم حرکت است.

استاندار مازندران گفت: بهتر است دوربین های صداو سیما به جای نشان دادن مسئولان در راهپیمایی این روز، به حضور جانبازان نخاعی ، ورزشکاران و سایر اقشار مختلف مردم توجه کنند.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت دستگاه ها در راستای برگزاری جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از شاخص های ارزیابی است اظهار داشت: از برنامه های دهه فجر سال گذشته باید آسیب شناسی صورت گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در این نشست گفت: 25 کمیته تخصصی ، 18 ستاد شهرستانی و 22 ستاد دهه فجر بخش های استان امسال را برگزار می کنند.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور افزود: هزاران کمیته و ستاد فرعی نیز برنامه ریزی برای اجرای دهه فجر را در دستور کار دارند.

وی یادآور شد: تشکیل ستادهای مردمی از امسال به صورت ویژه دردستور کار قرار گرفته است.

یوسف پور یادآور شد:32 چادر در مسیر راهپیمایی بسته های فرهنگی مختلفی را به مردم ارائه خواهند کرد.