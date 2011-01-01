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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

کمیته دومینوی آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد

کمیته دومینوی آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد

تبریز - خبرگزاری مهر کمیته دومینوی آذربایجان شرقی زیر نظر انجمن هنرهای تجسمی استان فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این کمیته به عنوان دومین ارگان در ایران و تنها ارگان در شمالغرب کشور و با هدف گسترش و ارتقای کیفیت دومینو در شهر تبریز شروع به کار کرده است.

دومینو تاپلینگ نوعی سرگرمی است که در آن فرد مهره‌های دومینو را پشت سر هم می‌چیند و با ضربه به اولین مهره، سقوط همه مهره‌ها آغاز می‌شود و همزمان با سقوط مهره‌ها، مکانیزم‌ها و افکت‌های ایجاد شده در چیدمان نیز به نمایش درمی‌آیند.

در واقع دومینو و انواع سرگرمی‌های وابسته به آن به طور رسمی از اردیبهشت سال 1387، همزمان با شروع به کار انجمن دومینوی ایران وارد کشورمان شد.

علاقمندان به دومینو می توانند به دفتر کمیته دومینو استان واقع در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز و خانه هنر مراجعه کنند.

کد مطلب 1222334

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