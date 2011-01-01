باید در جهت رشد نخبگان در کشور بیشتر تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید شمس الدین حجازی قبل از ظهر شنبه در همایش پژوهش و فناوری کلید توسعه پایدار و تجلیل از پژوهشگران، فن آوران و نوآوران بر‌تر استان قم که در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید به مقام پژوهش و پژوهشگران ارج نهاد، بیان داشت: متأسفانه بر اساس آمارهای جهانی کشور ایران در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته رتبه اول فرار مغز‌ها را دارا است.



وی تصریح کرد: البته خوشبختانه اخیرا کارهایی در این خصوص انجام گرفته است که از این میان راه اندازی بنیاد ملی نخبگان گامی است در جهت ماندگاری پژوهشگران و رشد نخبگان در کشور که این کار باید با ابعاد وسیعتری پیگیری شود.



دبیر کمیته همایش ستاد بزرگداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری استان قم در ادامه با اشاره به رشد و توسعه علمی کشور طی چند سال اخیر گفت: قریب به 20 سال قبل میزان تولیدات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی حتی با کشورهای معمولی در جهان داشت که در ادامه با بحثی که مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری مطرح کردند، یک جنبش عظیم و جهش جدی در این خصوص در کشور به وجود آمد.



وی به وجود آمدن این نهضت علمی در کشور را مبتنی بر دو عامل مهم دانست و اظهار داشت: تدوین سند چشم انداز و تصویب نقشه جامع علمی کشور که مراحل نهایی خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذراند دو عامل مهم در به وجود آمدن این خیزش بزرگ است که بر این اساس قرار است کشور ایران به رتبه اول منطقه دست یابد.



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم به رشد علمی کشور طی سال‌های گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های 2000 تا 2004 ایران رتبه چهل و هفتم را در زمینه رشد علمی در جهان را داشت، این رقم در سال‌های بین 2005 تا 2009 به رتبه بیست و هفتم و در سال 2010 به رتبه بیست و دوم رسیده است و همچنان نیز در حال بهبودی است.



باید به سمتی حرکت کرد که تولید علم را به ارزش افزوده بدل کنیم



حجازی رشد کمی علم را در کشور خوب ارزیابی و تصریح کرد: از لحاظ کمی شتاب بسیار خوبی داشته‌ایم اما باید یک برنامه‌ریزی داشته باشیم تا ماحصل پژوهش‌های خود را به ثروت تبدیل کنیم و به سمتی پیش رویم تا تولید علم را به ارزش افزوده برسانیم که البته نوآوری در این میان نقش کلیدی دارد.



وی حرکت علمی در دولت‌های نهم و دهم را در کشور، حرکتی جهادگونه توصیف کرد و افزود: این باب مثبت و حرکت جهادگونه باید در جامعه تبیین و نهادینه شود و ما باید به نقطه ایده آل که‌ همان تبدیل شدن به مرجعیت علمی است دست یابیم.



