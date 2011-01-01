واردات 47 میلیارد دلار - صادرات غیرنفتی 22.4 میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: وزن این میزان صادرات غیرنفتی 50 میلیون و 63 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز59/26 درصد رشد داشت.

در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی به19 میلیارد و 143 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10/27 درصد رشد نشان می‌دهد، همچنین وزن صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 45 میلیون و45 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 72/35 درصد رشد داشته است.



واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، واردات کشورمان درنه ماهه نخست سال جاری در مجموع به 47 میلیارد و 70 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته07/26درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است، وزن این میزان کالای وارداتی درنه ماهه نخست سال جاری 33 میلیون و864 هزار تن بودکه از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل03/3 درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادراتی

درنه ماهه نخست سال جاری پروپان مایع شده عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده یک میلیاردو 6 میلیون و00 8هزار دلار بود و 26/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت. جایگاه بعدی نیز بهپلی اتیلن گرید فیلم اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به 993 میلیون و 300 هزار دلار رسید.

سنگ آهن نیز سومین کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت یاد شده بود و با 798 میلیون و 300 هزار دلارو 17/4 در صد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد.

متانول با 763 میلیون و 800 هزاردلار، 99/3 درصد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است که در جایگاه چهارم قرار دارد.

سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با 718 میلیون و 100 هزار دلار پنجمین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و 75/3 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.



عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی

درنه ماهه نخست سال جاری چین با واردات 3میلیارد و 409 میلیون دلار انواع کالای ایرانی عمده‌ترین واردکننده کالا از ایران بود. در این مدت 81/17درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین اختصاص داشت.

عراق با خرید 3 میلیارد و 215 میلیون دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بود. سهم عراق از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 79/16 درصد رسید. امارات متحده عربی با2 میلیاردو 552 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 33/13 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت. براساس این گزارش هند با یک میلیاردو 271 میلیون دلار و افغانستان با 985 میلیون دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.



اقلام عمده وارداتی

در نه ماهه نخست سال جاری طلای خام عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 26/10 درصد از کل ارزش واردات جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج با 88/3 درصد سهم ارزشی در جایگاه دوم قرار گرفت و محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده با 64/1 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.



کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مدت یاد شده امارات متحده عربی23/32درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران در رتبه نخست جای گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در این مدت 15 میلیاردو171 میلیون دلار بود.

چین با 4 میلیارد و4 میلیون دلار و 51/8 درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با 3 میلیارد و 281 میلیون دلار و 97/6 درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای ترکیه و سوییس نیز به ترتیب 35/6 درصد و2/6 درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.