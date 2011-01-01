نامه به رئیس جمهور برای جبران هزینه پزشکان در هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر شنبه در مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشکی در سالن اجتماعات انیستیتو پاستور تهران با اشاره به اقدامات و رایزنیهای گسترده مسؤولان سازمان و شورای عالی نظام پزشکی جهت ارایه نظرات کارشناسی و جلوگیری از سلب اختیارات این سازمان در تعرفه گذاری خدمات بخش غیر دولتی، گفت: اغلب دولتها و وزرای بهداشت آنها تعرفه گذاری خدمات درمانی دولتی و غیر دولتی را امری حاکمیتی تلقی نموده و با تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی مخالف بوده‌اند.

وی روند بررسی بند "ه‍‌" ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس که به سلب اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری بخش غیر دولتی منجر شد را کاملا کارشناسی و به دور از هر گونه جهت گیری سیاسی خواند و افزود: چند نکته مهم مانند اختلاف زیاد تعرفه های بخش دولتی و غیر دولتی، تخلفات عده انگشت‌شماری از اعضای جامعه پزشکی، عدم نظارت کافی و مناسب بر رعایت تعرفه ها و جلوگیری از زیر میزی گرفتن از عواملی بود که در صحن علنی مجلس و فضای عمومی جامعه باعث جبهه گیری و سوء ظن بر علیه سازمان نظام پزشکی شد که اگر ما اطلاع رسانی به موقع و مناسبی از فعالیت و تلاشهای خود در جهت ساماندهی اقتصاد درمان کشور انجام می دادیم بسیاری از این فضاهای منفی به واقعیات نزدیک می شد.

صدر با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل و ارتباط تنگاتنگ اعضای مجمع نظام پزشکی با یکدیگر و بدنه اجرایی سازمان نظام پزشکی، خاطر نشان کرد اگر چه سلب اختیارات سازمان در تعرفه گذاری خدمات بخش غیر دولتی خدشه و آسیبی به جایگاه این نهاد صنفی وارد نموده اما باید توجه داشت که قانون نظام پزشکی کشور ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی جهت ایفای نقش سازمان نظام پزشکی در عرصه سلامت کشور مهیا کرده که باید این فرصت ها به خوبی شناسایی و تقویت شوند.

وی در ادامه گزارشی از رایزنیهای کارشناسی گسترده مسئولان سازمان نظام پزشکی با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور حذف بند مربوط به سلب اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری بخش غیر دولتی در لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد.

صدر همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی نظام پزشکی مبنی بر عدم افزایش تعرفه های بخش غیر دولتی تا پایان سال 1389 با وجود اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز انتشار تعرفه‌های مصوب سازمان نظام پزشکی در بخش غیردولتی در کتاب تعرفه های وزارت بهداشت برای اولین بار، از آنها به عنوان نمونه‌هایی از تعامل این سازمان با متولیان وخدمات گیرندگان نظام سلامت یاد کرد.

وی در پایان از ارسال نامه ای به رئیس جمهور خبر داد که در آن از دکتر احمدی نژاد خواسته شده که با توجه به اجرای طرح های جبرانی به علت افزایش هزینه های اصناف مختلف توسط دولت، تسهیلاتی در اختیار جامعه پزشکی کشور برای جبران هزینه های سربار ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شود.

در نشست، مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشکی مصوب شد ضمن نگارش نامه‌ای، نظرات و ادله کارشناسی مجمع عمومی در این خصوص به محضر مقام معظم رهبری اعلام گردد. همچنین پیگیری ملاقات با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، تشکیل کمیته مشترک دولت و سازمان نظام پزشکی به منظور دریافت تسهیلات جبرانی هدفمند کردن یارانه‌ها ویژه جامعه پزشکی و نیز اختصاص ستون خبری دایمی در نشریه سازمان نظام پزشکی به منظور ارایه اخبار مجمع عمومی، از دیگر مصوبات این جلسه بود.