فانوس دریایی بیکانگان فضایی درصحرای شیلی/ رصدخانه ای ویژه غبار کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید به نظر یک فانوس دریایی متعلق به بیگانگان فضایی به نظر بیاید اما این تصویر در واقع به آنتن "آپکس" تعلق دارد که در ارتفاع پنج کیلومتری صحرای "آتاکامای" شیلی در 50 کیلومتری شرق "سن پترو" بنا شده است.

آنتن آپکس یا آزمایش مسیریابی آتاکاما یکی از پروژه هایی است که با همکاری موسسه مکس پلانک، رصدخانه فضایی اونسالا و رصدخانه جنوبی اروپا در حال اجرا است تا در نهایت در این منطقه آنتن ALMA یا Atacama Large Millimeter Array به عنوان یک آنتن تک بشقابی بر بالاترین ارتفاعات منطقه "لیانو چاژناتور" ساخته و نصب شود.

به گفته محققان این پروژه، رصد کردن با کمک آنتن آپکس امکان مطالعه بر روی غبارها و گازهای سرد کیهانی در کهکشان راه شیری و دیگر کهکشانها که در فواصل دور افتاده تری قرار دارند را فراهم می آورد.

ردیابی و بررسی تشعشعات حرارتی و بررسی طیفهای فرکانس بالا می تواند درک انسان را از ساختار و ترکیبات شیمیایی اتمسفرهای سیاره ای، ستاره های در حال مرگ، مناطق تولد ستاره ها و ستاره های در حال انفجار در کهکشانهای دور افتاده و عظیم افزایش و بهبود بخشد.

بر اساس گزارش گیزمودو، می توان محدوده عملیاتی این آنتن را از بررسی و مطالعه بر روی مقیاسهای ساختاری جهان هستی تا ساختارهای شیمیایی و فیزیکی ستاره‌های دنباله دار برشمرد.