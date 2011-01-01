به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی معاون حقوقی و امور پارلمانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه روند تدوین گزارش تفریغ بودجه 88 مطابق برنامهریزیهای دیوان محاسبات پیش رفته است، گفت: تاکنون بیش از 120 بند و جزء از احکام تبصرهها در کمیته تفریغ و هیئت عمومی دیوان محاسبات بررسی و تصویب شده است.
همتی همچنین افزود: تلاش ما بر این است که تا فردا بخش اول گزارش تفریغ بودجه سال 88 که مربوط به احکام تبصرهها و اجزای آن است در اختیار مجلس قرار دهیم.
معاون پارلمانی دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان این دیوان در حال حاضر مشغول بررسی و تطبیق صورتحساب مالی دولت با یافتههای دیوان محاسبات هستند؛ افزود: امیدواریم تا پانزدهم یا بیستم دی ماه، قبل از اینکه دولت لایحه بودجه سال آتی را به مجلس ارائه دهد ما مجموعه کامل گزارش تفریغ بودجه سال 88 را به مجلس تقدیم کنیم.
وی همچنین افزود: این گزارش هم بصورت یکپارچه ملی و هم به شکل تفکیک یافته گزارش دستگاهی و استانی تهیه شده است که همزمان را تقدیم آن به مجلس یک نسخه هم به دولت ارسال خواهد شد.
همتی در مورد گزارش تفریغ بودجه سال 89 نیز گفت: علاوه بر اینکه به صورت همزمان بر اجرای قانون بودجه سال 89 نظارت کردهایم و نتایج این نظارتها را در اختیار نمایندگان قرار دادهایم، سعی خواهیم کرد بلافاصله بعد از فراغت از تفریغ بودجه سال 88، با استفاده از نتایج نظارت همزمان و مستندات جدیدتر تدوین گزارش تفریغ بودجه سال 89 را نیز آغاز کنیم.
به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه 87 را نیز دی ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد اما به دلیل بررسی بودجه 89 در مجلس و همچنین رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه هنوز این گزارش در مجلس قرائت نشده است.
طبق ماده 102 آئین نامه داخلی مجلس گزارشات تحقیق و تفحص و تفریغ بودجه باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
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