به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشست علی پروین با هیئت مدیره باشگاه استیل آذین، برنامه‌های آماده‌سازی کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه برای تعطیلات نیم فصل ارائه شد که در نهایت با تایید پروین و اعضای هیئت مدیره، مقرر شد شاگردان محمد خاکپور اردویی 11 روزه را در ترکیه برگزار کنند.

بدین ترتیب تیم استیل آذین پنجشنبه هفته جاری برای برپایی اردو و پیگیری تمریناتشان در تعطیلات نیم فصل دوم، راهی ترکیه شده و طبق برنامه‌ریزی های‌انجام شده قرار است سه بازی تدارکاتی را در این اردو با تیم‌هایی که در این کشور اردو زده و یا تیم‌های ترکیه‌ای برگزار کنند.

از سوی دیگر بازیکنان تیم فوتبال استیل آذین امروز پس از نشستی با کادر فنی، در آکادمی ملی المپیک تست پزشکی و آمادگی جسمانی داده و سپس تمرینات خود را برای حضور در ادامه حضور در رقابت‌های لیگ برتر آغاز کردند.

تیم فوتبال استیل آذین با کسب چهار پیروزی، توقف در هفت بازی و تحمل 9 شکست و کسب 19 امتیاز از 20 دیدارش در مسابقات لیگ برتر در رده هجدهم و انتهای جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفته است.