مشمشه دلیل مرگ ببر سیبری/ اعتبار زیستگاه میانکاله تامین نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری گفت: ببرهای سیبری دارای شناسنامه سلامت از سوی سازمان محیط زیست روسیه بوده اند و این مدارک به طور مستند در سازمان محیط زیست وجود دارد ضمن اینکه دلیلی ندارد این مستندات پزشکی در اختیار باغ وحش تهران قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یک بیماری خاص در باغ وحش تهران شیوع پیدا کرده تصریح کرد: آزمایشهای تکمیلی در محیطهای مخصوص کشت در دامپزشکی تهران و آزمایشگاههای محیط زیست در حال انجام است و نتیجه آن تا آخر هفته اعلام می شود.

صدوق با اشاره به نیاز پنج میلیارد تومانی زیستگاه میان کاله در مازندران برای انتقال ببر تاکید کرد: متاسفانه این درخواست علیرغم موافقت اجرایی نشد و هیچ پولی در اختیار ما قرار نگرفت تا بتوانیم ببرها را به آنجا منتقل کنیم و تنها 80 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان برای بازسازی پاسگاه محیط بانی اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: پروژه احیای ببر مازندران پروژه 10 ساله است ولی باید گفت ببر سیبری میهمان ناخوانده بود و بدون اینکه بستر لازم برای حیاتش آماده باشد به ایران آمد.

صدوق با اشاره به هزینه 12 میلیون تومانی برای قفس ببرها گفت: پیرو پروژه احیای ببر چهار قلاده ببر دیگر وارد کشور می شود.

در این نشست دکتر مجید خرازیان مقدم در مورد مرگ ببر سیبری گفت: یکماه پیش علائم اسهال و حدود 10 روز پیش زخمهای پوستی و علائم مریضی ببر پدیدار شد. همچنین زخمهای پوستی و علائم ترشحاتی نیز در بینی ببر دیده شد که متخصصان به معالجه آن پرداختند ولی به دلیل ضعف عمومی ببر نر تلف شد.

وی با اعلام اینکه تا آخر هفته علت اصلی بیماری اعلام می شود تاکید کرد: علت مرگ شیرهای باغ وحش تهران بیماری ویروسی یا مشمشه نبوده بلکه یکی از شیرها به علت کهولت سن و یکی به دلیل ابتلا به بیماری باکتریایی که در گربه ها سانان مشخصه خاصی ندارد و اساسا نمی توان گفت بیماری بوده مرده است.