"کلید"یک نمایش تفکربرانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در این نشست که با حضور مدیر گروه فرهنگی- هنری "تراب"، کارگردان نمایش، طراح حرکات موزون، بازیگر و طراح چهره این نمایش برگزار شد، حمید نیلی مدیر گروه در مورد نمایش "کلید" گفت: گروه "تراب" از سال 71 شکل گرفت و به‌صورت حرفه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: هدف ما از تشکیل این گروه بیان نکات مهم و اجتماعی به زبان تخصصی تئاتر است. در نمایش " کلید" نیز ما سعی کردیم به برخی از باورها نگاه دوباره داشته باشیم و جای خالی خلا‌های موجود در جامعه را با مخاطب این نمایش مطرح کنیم.

مدیر گروه فرهنگی- هنری "تراب" ادامه داد: ما در نمایش قصد داریم به زبان تئاتر مطالبی مختلفی را بیان کنیم که از جمله آن فتنه‌هایی است که در صدر اسلام رخ داده و مخاطب با دیدن این نمایش درمورد این فتنه‌ها داوری کند.

وی خاطر نشان کرد: همانطور که نهم دی ماه روز پایان یافتن تمام فتنه‌ها بوده در این کار نیز تردیدهای شخصیت داستان پس از گذراندن فتنه‌ها پایان می‌پذیرد و این کار از این حیث با حماسه نهم دی ماه ارتباط دارد.

نیلی در پایان ضمن تشکر از همراهی و همدلی مومنی رییس و ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی حوزه هنری برای برپایی این نمایش تصریح کرد: من از حمایت‌های حوزه هنری تشکر می‌کنم با توجه به‌اینکه این کار به سفارش حوزه هنری بوده است و برای اجرا شدن نمایش گروه "تراب" را حمایت‌های بسیاری کرده‌اند.

محمدرضا مداحیان کارگردان این نمایش در ادامه این نشست در مورد ساختار تئاتر گفت: "کلید" نمایشی مذهبی است اما ما در اجرای اثر سعی داشتیم تا با ایجاد فضاهایی نمادین ساختارشکنی کنیم. البته برای آنکه اثر مفهوم درست را داشته باشد از حضور حجت الاسلام مهدی طائب به‌عنوان کارشناس مذهبی بهره گرفتیم.

وی افزود: متأسفانه وقتی از کار مذهبی صحبت می‌شود همه تصور می‌کنند که ذکر مصیبت است درحالیکه ما در نمایش "کلید" قرار نیست هیات به‌پا کرده و برای مخاطب روضه‌خوانی کنیم. ما قصد داریم روی صحنه برویم که تفکر به‌وجود آوریم.

مداحیان تصریح کرد: این نمایش را از نهم دی ماه روی صحنه بردیم و تا 10 بهمن نیز اجرا ادامه خواهیم داشت. در گروه نمایش تلاش کردیم تا به مقوله‌های مختلف اجرا مثل چهره‌پردازی، حرکات موزون، نورپردازی و ... تنها به عنوان یک عنصر واجب در تئاتر نگاه نکنیم بلکه از هرکدام به عنوان یک محور برای ایجاد تفکر در مخاطب هنگام تماشای اجرا بهره گرفتیم.

این کارگردان اظهار داشت: برای مثال ما به حرکت دیدی به این معنی که این عنصر فضاهای خالی نمایش پرکند نداشتیم. ما قصد داریم کار متفاوت مذهبی را شکل دهیم که با اتفاقات مرسومی که در حوزه تئاتر مذهبی یا تئاتر مناسبتی وجود دارد، متفاوت باشد.

مداحیان از حضور رییس حوزه هنری در اولین اجرای نمایش و اهمیت دادن به آن از سوی وی قدردانی کرد و درباره انتخاب عنوان "کلید" برای نمایش توضیح داد: کلید به‌معنای بازکردن قفل‌هاست و در این نمایش نیز شخصیت برای بازکردن قفل‌ها و برطرف کردن مشکلات به‌دنبال راه‌حل و کلید می‌رود.

علی ترابی؛ طراح حرکات موزون این نمایش خاطر نشان کرد: طراحی حرکات در نمایش "کلید" مفهومی از اتفاقاتی است که در نمایش رخ می‌دهد و جدا از اجرا نیست.

وی در خصوص موسیقی این نمایش گفت: آهنگساز این کار بهرنگ قدرتی است که موسیقی را بر اساس موسیقی تلفیقی طراحی کرده و برای موسیقی اثر از تمامی سازهای سنتی، غربی و حتی تکنیک‌های الکترونیکی و کامپیوتری بهره گرفته است تا به موسیقی این اثر رسیده است.

سید شاهین اعلایی‌نژاد بازیگر این اثر نیز در این نشست گفت: بازی در این اثر با توجه به اتحاد کل گروه شکل گرفته و حسن این نمایش در این است که هر فردی در قالب حرفه‌ای نقش خود مشاوره‌های بسیاری را به کل گروه داده است.

وی در مورد تکنیک‌های بازیگری در این نمایش افزود: ما در اجرای بازی این اثر از تکنیک‌های تعزیه کمک گرفته‌ایم. همچنین با توجه به اینکه نمایش چرخش‌های زمانی بسیاری دارد سعی کردیم ما با نوع گریم و اجرای حرکات موزون طراحی شده در جریان زمان نمایش پیش رویم.

نوید فرح‌مرزی؛ چهره‌پرداز نمایش "کلید" در ادامه این نشست گفت: این کار یک حرکت جمعی بوده و گروه‌های تئاتری در اجرای ایده‌های جدید خود نیاز به حمایت دارد زیرا تئاتر کار پرهزینه‌ای است و این اثر به‌دلیل فاخر بودن و سنگین بودن آن به حمایت نیاز دارد.