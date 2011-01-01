به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی بوکس از 14 تا 19 بهمن با حضور 112 بوکسور از استان های کشور در بیرجند برگزار خواهد شد. پس از اتمام این مسابقات 30 بوکسور به اردوی آمادگی دعوت می شوند تا برای شرکت در اردوهای تیم ملی برای مسابقات جهانی که مهرماه سال آینده در باکو برگزار می شود و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن هم محسوب می‌شود، شرکت کنند.

بر پایه این گزارش، مسابقات انتخابی تیم جوانان هم از اوایل اسفند ماه با حضور 104 بوکسور در زاهدان برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون بوکس در تلاش برای پشتوانه سازی بوکس کشور، این مسابقات را برگزار می کنند.