حوادثی که در 2011 باید منتظر آنها بود ؛ نفت سه رقمی و سقوط پرده آهنین

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی مطلب خود را با پرداختن به مسائل اقتصادی آغاز کرده و می نویسد :

1- سه رقمی شدن بهای نفت و چالش اقتصاد جهانی با آن

پس از پشت سر گذاشتن بحرانهای متعدد اکنون به نظر می رسد که اقتصاد جهان در مسیر درستی قرار گرفته است. اما نکته ای که در این میان سبب نگرانی است افزایش بهای نفت خام است. در روزهای پایانی سال 2010 بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به بیش از 91 دلار رسید.

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 22 درصد رشد را نشان می دهد. هر چند این احتمال وجود دارد که بهای هر بشکه نفت خام در سال جاری میلادی به بیش از 100 دلار برسد ،اما با این وجود افزایش بی حد و مرز بهای نفت مشکلاتی را در پی دارد که بر اساس آن کشورها از رشد بهای نفت جلوگیری می کنند.

2- یورو و اقدام ناکافی کشورهای اروپایی در کنترل بحران

کشورهای حوزه یورو در سال میلادی گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و ارزش پول رایج خود با مشکلات زیادی روبرو بودند و حتی نزدیک بود به واسطه بحران موجود در یونان کشورهای اروپایی از به کارگیری یورو خوددداری کنند.

اما با گذشت زمان و بهبود اندک وضعیت بغرنج اقتصادی در غرب، یورو نیز از وضعیت بد خود خلاص شد، اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه یورو مستلزم اقدامات بیشتر از سوی کشورهایی همچون آلمان است که به نسبت از اقتصادی بهتری در مقایسه با سایر کشورهای عضو یورو برخوردارند.

اما بررسی مجموع تحولات سال گذشته نشان می دهد که چگونگی عملکرد این کشورها چندان مطلوب نبوده و درصورت ادامه این روند، یورو در سال جاری وضعیت بهتری در مقایسه با سال قبل نخواهد داشت.

3- ادامه تقابل اسرائیل با برنامه هسته ای ایران

بدون شک در سال آینده میلادی نیز خبرهای مربوط به موضوع هسته ای ایران و واکنشهای تل آویو به این خبرها همانند سال قبل در رسانه ها پوشش داده می شوند.

تل آویو در سالهای گذشته به طور مرتب ادعا کرده که ایران تا چند سال دیگر به توانایی ساخت بمب اتم دست پیدا می کند و این در حالی است که تهران پیوسته تاکید می کند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.

با این اوصاف در سال آینده و با توجه به آنکه در ماه ژانویه دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در استانبول برگزار می شود می توان انتظار داشت که تا پایان سال، این موضوع همچنان یکی از خبرهای موجود در رسانه ها باشد.

4- ادامه رکود در صندوق بین المللی پول

روزهای پایانی سال 2010 میلادی با نام دومنیک استراس خان و صندوق بین المللی پول و احتمال آمدن او به عنوان رئیس جدید این بانک همراه بود. اما در سال گذشته این بانک با معضلات اقتصادی کشورهای چون یونان، ایرلند، پاکستان، مجارستان و ایسلند همراه بود و به احتمال زیاد در سال آینده به دلیل آنکه مشکلات اقتصادی این کشورها اساسی بوده نمی توان این انتظار را داشت که در سال آینده مشکلات آنها به طور اساسی حل شود بنابراین صندوق بین المللی پول در سال 2011 نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد.

5- پرده آهنین فرو می افتد

ممکن است سال آینده شاهد سقوط یکی از قدیمترین حکومت های کمونیستی در جهان باشیم. قرار است در آوریل 2011، حزب کمونیست کوبا طرحی را بررسی کند که مفاد آن شامل طرح تحول اقتصادی در این کشور باشد. کشوری که سالها با قوانین کمونیستی اداره شده اکنون در آستانه دست کشیدن از آن سیاستهاست.

البته کوبا از زمان آمدن "رائول کاسترو" به جای "فیدل کاسترو" شاها ایجاد تغییراتی در سیستم اقتصادی خود بوده آما آیا استمرار مشکلات اقتصادی در این کشور کمونیستی به دست کشیدن کامل سیاستمداران آن از کمونیسم منجر خواهد شد؟