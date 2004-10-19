  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۰۱

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در گفتگو با " مهر" اعلام كرد:

اشتغال ؛ مهمترين مشكل جوانان ايراني

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان گفت : طبق آخرين پژوهشها و تحقيقات سازمان ملي جوانان مهارت آموزي مهمترين نياز و همچنان اشتغال از ميان 14 چالش اساسي بزرگترين چالش جوانان كشور محسوب مي شود .

دكتر محمد علي طالبي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد امروزه جوانان در كشور ما با 14 چالش اساسي مواجه هستند كه بايد هر چه سريعتر فكر اساسي در خصوص اين چالشها صورت گيرد .

وي گفت : در حال حاضر از طريق دانشگاهها ، محققان و مراكز آموزشي در حال بررسي مهمترين چالش هاي جوانان كشور هستيم تا بتوانيم با بررسي همه جانبه مسئولان مربوطه را در جهت كاهش و رفع مشكلات اين قشر در جامعه آگاه كنيم .

وي اظهار داشت : پژوهشهاي سازمان ملي جوانان به صورت موردي و مستمر انجام مي شود به گونه اي كه به منظور اطلاع از كاهش و يا افزايش  چالش هاي جوانان  بايد تحقيقات  به صورت مستمر و دائمي انجام شود و به طور معمول چنين گزارشاتي سالانه منتشر مي شود .

معاون مطالعات وتحقيقات سازمان ملي جوانان خاطر نشان كرد : در حال حاضر مركز مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در حال بررسي  وضعيت سربازي جوانان در  زمينه هاي مختلف است كه هنوز به اتمام نرسيده است .

کد مطلب 122242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها