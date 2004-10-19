اشتغال ؛ مهمترين مشكل جوانان ايراني

دكتر محمد علي طالبي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد امروزه جوانان در كشور ما با 14 چالش اساسي مواجه هستند كه بايد هر چه سريعتر فكر اساسي در خصوص اين چالشها صورت گيرد .

وي گفت : در حال حاضر از طريق دانشگاهها ، محققان و مراكز آموزشي در حال بررسي مهمترين چالش هاي جوانان كشور هستيم تا بتوانيم با بررسي همه جانبه مسئولان مربوطه را در جهت كاهش و رفع مشكلات اين قشر در جامعه آگاه كنيم .

وي اظهار داشت : پژوهشهاي سازمان ملي جوانان به صورت موردي و مستمر انجام مي شود به گونه اي كه به منظور اطلاع از كاهش و يا افزايش چالش هاي جوانان بايد تحقيقات به صورت مستمر و دائمي انجام شود و به طور معمول چنين گزارشاتي سالانه منتشر مي شود .

معاون مطالعات وتحقيقات سازمان ملي جوانان خاطر نشان كرد : در حال حاضر مركز مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در حال بررسي وضعيت سربازي جوانان در زمينه هاي مختلف است كه هنوز به اتمام نرسيده است .