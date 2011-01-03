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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

به دعوت کنفدراسیون آسیا؛

ناظران و داوران ایران در سمینار نخبگان آسیا شرکت می‌کنند

ناظران و داوران ایران در سمینار نخبگان آسیا شرکت می‌کنند

8 ناظر و داور فوتبال و فوتسال ایران در سمینار آموزشی نخبگان آسیا که اواخر بهمن ماه در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا از 4 ناظر بین المللی فوتبال کشورمان شامل؛ حسین عسگری ، اسماعیل صفیری ، صدرالدین موسوی و مسعود مرادی برای شرکت درسمنیارآموزشی ناظران آسیا که از 13 تا 24 فوریه ( 24 بهمن تا 5 اسفند) برگزار خواهد شد ، دعوت کرد. 

همچنین عبدالکریم سیستانی، وحید عرض پیما ، محمود نصیرلو و علیرضا سهرابی به سمینار داوران فوتسال که از 16 تا 20 فوریه (27 بهمن تا 1 اسفند) در مالزی دعوت شدند. برترین های این دوره برای نظارت و داوری مسابقات فوتبال و فوتسال در سال جدید میلادی انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1222429

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