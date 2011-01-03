10 تئوری کیهانی پیچیده سال 2010/ ارتباط نسبیت انیشتین با پیری

به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که استفان هاوکینگ، فیزیکدان برجسته انگلیسی گفت: "امروز، تصور ما از جهان پر از ایده هایی است که عجیب به نظر می رسند"، مجله علمی "نشنال جغرافی" 10 مفهوم بسیار غامض و پیچیده فیزیک نجوم را که در سال 2010 ارائه شده اند طبقه بندی کرد.

1- هر سیاه چاله یک جهان دیگر را در خود ارائه کرده است: در سال 2010 تئوری مطرح شد که بر اساس آن، کل جهان ما می تواند درون سیاه چاله بسیار عظیمی باشد که آن سیاه چاله نیز خود تنها بخشی از یک جهان بسیار بسیار عظیم تر است. به طوریکه تمام سیاه چاله هایی که تاکنون در جهان ما کشف شده اند از ابعاد میکروسکوپی تا بسیار عظیم می توانند یک در فرعی برای رسیدن به این سیاه چاله بسیار بزرگ باشند.

2- زمان تا 5 میلیارد سال دیگر به پایان خواهد رسید: برپایه تئوری تورم ابدی، جهان ما تنها یک جهان در میان جهان های دیگر است. برپایه این مدل، برخی از فیزیکدانان این فرضیه را مطرح کرده اند که برپایه آن، زمان در کیهان ما تا 5 میلیارد سال دیگر به پایان خواهد رسید.

3- اثباتهای جدیدی که ساختهارهای پنهان جهان را به طرف خود می کشند: نتایج تحقیقاتی که در ماه مارس منتشر شد پیشنهاد داد که "جریان تاریک" اتفاقی نیست نتایج این تحقیقات، فرضیه وجود ساختارهای ناشناخته و نامرئی پنهان در لبه های جهان را تقویت می کند.

4- تائید گرانش انیشتین در مقیاس کیهانی: برپایه تحقیقاتی که در ماه مارس منتشر شد، تئوری گرانشی که تقریبا یک قرن قبل توسط آلبرت انیشتین پیشنهاد شد می تواند درباره حرکت کهکشانها از یک سو به سوی دیگر جهان توضیح دهد.

5- اولین نتایج LHC/ بیگ بنگ یک جهان مایع را ساخته است: فیزیکدانان برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن در تحقیقاتی که نتایج آن را در ماه دسامبر منتشر کردند نشان دادند که بلافاصله پس از بیگ بنگ، جهان همانند یک مایع بینهایت غلیظ و گرم بوده است.

6- یک ماده می تواند درباره وجود جهانی را توضیح دهد: حدود 7/13 میلیارد سال قبل، بیگ بنگ ملغمه ای از یک ماده را تولید کرد که این ماده در پایان، منشای حیات در تمام جهان شد. نتایج تحقیقات جدیدی که برای اولین بار در ماه آگوست منتشر شد، می تواند به دانشمندان در درک اینکه چرا این ماده تولید شد کمک کند.

7- آیا لامپهای گامایی غیرعادی، چین های فضا- زمان را ساخته اند: نتایج تحقیقاتی که در ماه آگوست منتشر شد این فرضیه را مطرح کرد که گلوله های آتشینی که به روشی بسیار کوتاه در جهانهای دور تولید می شوند و لامپهای پرتوهای گاما نام دارند می توانند از داغ شدن نخهای کیهانی نامرئی که چین های فوق متراکم فضا- زمان نام دارند تولید شده باشند.

8- ساختارهای اسرارآمیز از هسته کهکشان راه شیری ظهور می یابند: رصدهایی که در ماه نوامبر انجام شد دو حباب بسیار عظیم که پرتوهای گاما تولید می کنند را نشان داد که در مرکز کهکشان راه شیری باد می شوند.

9- نسبیت انیشتین در روی زمین بر روی پیری اثر می گذارد: تحقیقاتی که در ماه سپتامبر انجام شد نشان داد که برپایه تئوری نسبیت انیشتین بالا رفتن از پله به میزان بسیار جزئی از طول عمر کم می کند. این بدان معنی است که حتی اگر در طبقه آخر یک آسمان خراش زندگی کنید نسبت به زمانی که در یک خانه روستایی زندگی می کنید، سریعتر سالخورده خواهید شد زیرا نیروی گرانش در ارتفاع ضعیف تر شده و زمان سریعتر می گذرد.

10- کشف بزرگترین مولکولهای فضا: در ماه جولای ستاره شناسان اعلام کردند که برای اولین بار در فضا، یک ساختار مدل از مولکولهای چندوجهی متشکل از 60 اتم کربن به شکل یک توپ فوتبال کشف شد.