مجتمعهای آموزشی ترنم ولایت از روستاها محرومیت زدایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز روز شنبه با حضور در گردهمایی مشترک مدیران کل و رابطان مجتمعهای آموزشی و پرورشی استانها که در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد به تبیین اهداف راه‌اندازی مجتمع‌های آموزش و پرورش روستایی پرداخت و گفت: نهادینه‌سازی نگاه یکپارچه و ترکیبی، رهگیری دقیق اهداف تعلیم و تربیت در راستای دستیابی دانش‌آموزان به حد نصاب شایستگی‌ها در راستای تحقق حیات طیبه از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدارس عضو مجتمع، توسعه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رویکرد مدرسه محوری، استفاده بهینه از خدمات، امکانات و تجهیزات موجود در واحدهای آموزشی و پرورشی روستایی، توسعه همکاری‌های علمی و منطقه‌ای جهت رفع مشکلات و محرومیت‌زدایی از مناطق از دیگر اهداف این مجتمع ها است.



