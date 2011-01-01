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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

کشاورز:

مجتمعهای آموزشی ترنم ولایت از روستاها محرومیت زدایی می کنند

مجتمعهای آموزشی ترنم ولایت از روستاها محرومیت زدایی می کنند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بسط و تعمیق عدالت آموزشی و پرورشی و محرومیت زدایی روستاها را از اهداف مجتمع های ترنم ولایت برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز روز شنبه با حضور در گردهمایی مشترک مدیران کل و رابطان مجتمعهای آموزشی و پرورشی استانها که در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد به تبیین اهداف راه‌اندازی مجتمع‌های آموزش و پرورش روستایی پرداخت و گفت: نهادینه‌سازی نگاه یکپارچه و ترکیبی، رهگیری دقیق اهداف تعلیم و تربیت در راستای دستیابی دانش‌آموزان به حد نصاب شایستگی‌ها در راستای تحقق حیات طیبه از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدارس عضو مجتمع، توسعه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رویکرد مدرسه محوری، استفاده بهینه از خدمات، امکانات و تجهیزات موجود در واحدهای آموزشی و پرورشی روستایی، توسعه همکاری‌های علمی و منطقه‌ای جهت رفع مشکلات و محرومیت‌زدایی از مناطق از دیگر اهداف این مجتمع ها است.

 

کد مطلب 1222444

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