به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از گروه A مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا در سوریه برگزار خواهد شد. ذوب آهن به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و نماینده دوم کشورمان در این دوره از رقابت‏های باشگاه‏های غرب آسیا (وابا) شرکت کرده است در حالیکه الریاضی قهرمان لبنان است.

الریاضی لبنان در چهار دوره رقابت‌های جام شیخ راشد دبی صاحب عنوان قهرمانی شده است اما تاکنون این عنوان را در سطح آسیا کسب نکرده است. این تیم در رقابت‏های 1998 باشگاه‏‎های آسیا نیز صاحب عنوان سومی شد. عنوانی که ذوب آهن در دوره پیشین مسابقات باشگاه‏های غرب آسیا به دست آورد.

دیدار دو تیم ذوب آهن و الریاضی به عنوان دیدار نخست این دوره از مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا و گروه A این رقابت‌ها برگزار خواهد شد. دیدار دیگر روز نخست را نمایندگان یمن و میزبان برگزار می‌کنند. الریاضی اردن هم در این روز با قرعه استراحت روبرو است.

تیم بسکتبال ذوب آهن روز گذشته با ترکیب اوشین ساهاکیان، آرن داودی، حامد آفاق، علی باهران، محمدرضا اکبری، کرم احمدیان، محمد امجد، فرهاد صبوری، محمد فلاحت، عماد سلمانی، مهدی اسماعیلی و عثمان بارو (بازیکن سنگالی) عازم سوریه شد. این تیم در روز دوم با قرعه استراحت روبرو است. سپس به مصاف نمایندگان اردن، یمن و سوریه می‎رود. برنامه دیدارهای مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا در گروه A به شرح زیر است:

دوشنبه - 13/10/89

* ذوب آهن ایران - الریاضی لبنان

* الاهلی یمن - الجلا سوریه

سه شنبه - 14/10/89

* الریاضی اردن - الاهلی یمن

* الجلا سوریه - الریاضی لبنان

- ذوب آهن در این روز با قرعه استراحت روبه‌رو است



چهارشنبه - 15/10/89

* الاهلی یمن - الریاضی لبنان

* ذوب آهن ایران - الریاضی اردن



پنجشنبه - 16/10/89

* ذوب آهن ایران - الاهلی یمن

* الجلا سوریه - الریاضی اردن



جمعه - 17/10/89

* الریاضی لبنان - الریاضی اردن

* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه



در پایان این رقابت‎ها چهار تیم به مرحله دوم مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا صعود می‎کنند. تیم آخر نیز از دور رقابت‌ها حذف می‌شود. دو تیم برترمرحله نهایی مسابقات باشگاه‏های غرب آسیا سهمیه حضور در مسابقات 2011 باشگاه‌های آسیا را به دست می‌آورند.

