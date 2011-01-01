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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

نمایشگاه گرافیک و نقاشی در دانشگاه آزاد ساری برپا شد

نمایشگاه گرافیک و نقاشی در دانشگاه آزاد ساری برپا شد

ساری - خبرگزاری مهر: از سوی دانشجویان رشته کارشناسی گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای اولین بار نمایشگاه گرافیک و نوآوری (ارتباط تصویری) در دانشکده فنی و مهندسی این واحد دانشگاهی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه، ۲۰۰ اثر از جدیدترین آثار دانشجویان رشته گرافیک در زمینه های تصویر سازی، آرم و نشانه، خوشنویسی و طراحی حروف در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

کیومرث نیاز آذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری این نمایشگاه را توسط دانشجویان رشته گرافیک بسیار ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد.
 
وی افزود: با افزایش دانشجویان رشته کارشناسی گرافیک در دانشگاه آزاد اسلامی ساری زمینه برگزاری نمایشگاههای بزرگ با آثار ارزنده دانشجویان فراهم شود.
 
نیاز آذری تاکید کرد: دانشگاهی پویا و سرزنده است که در آن هر روز یک حرکت علمی، پژوهشی و هنری جدید انجام گیرد و سیاست دانشگاه آزاد اسلامی ساری این است که زمینه تقویت، توسعه و بروز استعدادهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویان را فراهم کند.
 
دانشگاه آزاد ساری بزرگترین مجتمع دانشگاهی آزاد مازندران است.
کد مطلب 1222457

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