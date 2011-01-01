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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۸

طی نه ماهه سالجاری؛

تولید و پخش 90 هزار تن آسفالت در سطح شهر زنجان

تولید و پخش 90 هزار تن آسفالت در سطح شهر زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: شهرداری زنجان از تولید و پخش 90 هزار و 207 تن آسفالت در 9 ماهه اول سالجاری در سطح مناطق سه گانه شهرداری زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این رقم ، 53 هزار تن توسط فینیشر ، 33 هزار تن جهت لکه گیری و 4 هزار تن جهت ترمیم 20 هزار متر مربع نوار حفاری جهت استفاده شرکت های مخابرات و آبفا پخش شده است.
 
وی افزود: پل ولیعصر (عج) ، پارک بانوان ، بلوار بهارستان ، کوی کارمندان ، خیابان شورجه ، تقاطع جهاد و شهرک جانبازان از جمله مناطقی هستند که در آنها عملیات آسفالت ریزی انجام شد.
 
شهردار زنجان در ادامه ، بلوار بهارستان را یکی از پروژه های مهم شهری عنوان کرد و گفت: این پروژه علاوه بر اتصال بلوار 70 متری شیخ اشراق به بزرگراه 22 بهمن ، مسیر دسترسی به این کوی ها نیز به دلیل قرار گیری کوی بهارستان و کوی لاله در خط شمالی این بلوار،  ایمن سازی شده است.
 
موسوی افزود: این بلوار با طرحی مطلوب جزء یکی از خیابان های زیبا و منحصر به فرد شهر خواهد شد که شامل احداث بلواری به طول دو هزار و 400 متر به صورت رفت و برگشت ، عرض 50 متر با دو مسیر سواره رو به عرض 10 متر و همچنین 25 هزار متر مربع فضای سبز است.
 
وی گفت: اجرای 62 هزار متر مربع زیر سازی ، هفت هزار متر مربع پیاده رو سازی و پنج هزار متر جدول گذاری ، از دیگر عملیات عمرانی صورت گرفته در پروژه بلوار بهارستان است.
 
وی افزود: عملیات احداث استخر قیر کارخانه آسفالت بناب با ظرفیت ذخیره سازی 2500 تن قیر و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان به اتمام رسیده و آماده بهره برداری می باشد.
 
کد مطلب 1222459

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