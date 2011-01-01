هفت نشریه برتر هسته های فرهنگی گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان عصر شنبه در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ، تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه در فعالیتهای فرهنگی و ورود آنان در عرصه های روزنامه نگاری و نیز شناسایی استعدادها در استان بوده است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: از 60 نشریه رسیده به دبیرخانه نشریات، هفت نشریه پس از بررسی از سوی هیئت داوری به عنوان نشریات برتر انتخاب شدند که برای داوری کشوری و شرکت در جشنواره سراسری به دبیرخانه نشریات طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی کشور ارسال می شوند.

منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز به ایراد سخنرانی با محوریت بحث جوان، بصیرت و جنگ نرم پرداخت.

وی افزود: آدم بصیر قلمرو نگاهش عمیق ، دقیق و ژرف است و مثل یک دیده بان عمل می کند به تعبیری آمدن دشمن را قبل از افرادی که در دژ هستند هشدار می دهد.

در پایان این مراسم از 60 نشریه ارسالی به 7 نشریه برتر به شرح ذیل جوایزی اهدا شد:

نشریه ضامن آهو از شهرستان کردکوی با امتیاز 96رتبه اول را کسب کرد، نشریه تخت میرزا از گرگان و گل آرام از آزادشهر مشترکا با امتیاز 95 رتبه دوم را کسب کردند و نشریه اّترِه از شهر خان ببین با امتیاز 93رتبه سوم ، نشریه شمیم اندیشه از شهرستان بندرترکمن با امتیاز 90رتبه چهارم را کسب کرد، نشریه توتانه از شهرستان رامیان و نشریه طلوع مهراز شهرستان گنبدکاووس با امتیاز 89 مشترکا رتبه پنجم را از آن خود کردند.