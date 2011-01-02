تصویر آی-پدی از جنس چوب و طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر نمی آید کسی در جهان وجود داشته باشد که بتواند محبوبیت جهانی آی-پد شرکت اپل را انکار کند. از این رو است که بسیاری از طراحان با استفاده از این محصول و ترکیب آن با مواد اولیه گران قیمت دست به خلق محصولات زیبا و گرانقیمت تری می زنند که تنها ویژه قشر خاصی از جامعه است و از این رو تعداد تولید آنها نیز محدود است.

شرکت Gresso با استفاده از چوب سیاه آفریقایی و طلای 18 عیار برای محصول پرفروش اپل قابی چوبی ساخته است که لوگوی سیب گاز زده اپل بر روی آن از جنس طلا است.

این قاب امکان دسترسی کامل به تمامی پورتهای موجود بر روی آی-پد را به کاربر داده و از چوب یک تکه ساخته شده است و از این رو هیچ یک از دو قاب به خاطر یک تکه بودن چوب به یکدیگر شباهتی نداشته و از نقشهای متفاوتی برخوردارند.

بر اساس گزارش گیزمودو، آی-پد به اندازه ای قیمتی هست که کاربرانش بخواهند برای آن جلد محافظ یا یک قاب زیبا خریداری کنند، اما محصول جدید Gresso ویژه کاربرانی خواهد بود که بخواهند نشان دهند علاوه بر اینکه از توانایی کافی مالی برای مالکیت یک آی-پد برخوردارند، بلکه می توانند لباسی از جنس چوب ماهون آفریقایی و طلای 18 عیار نیز بر تن آن کنند.