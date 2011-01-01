به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا آماده می کند، پس از پشت سرگذاشتن اردوی آماده سازی اش در قطر که در جریان است، روز 14 دیماه به ایران خواهد آمد تا ملی پوشان در فرصتی سه روزه کنار اعضای خانواده خود باشند و روز شانزدهم مجددا راهی قطر شوند.

در این بین افشین قطبی که پس از پایان رقابتهای جام ملت های آسیا قراردادش با فوتبال ایران به پایان می رسد، به همراه اعضای تیم ملی با تهران نخواهد آمد و با ماندن در قطر کار برنامه ریزی برای تمرینات و شناسایی بیشتر حریفان را انجام خواهد داد.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه با دیدار تیم های قطر و ازبکستان رسما آغاز خواهد شد که تیم ملی فوتبال کشورمان روز 21 دی در نخستین دیدار از گروه چهارم به مصاف تیم ملی عراق خواهد رفت.