بسته بندی مناسب ضامن افزایش صادرات کیوی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استان گیلان بدلیل داشتن شرایط آب و هوای مساعد از مناطق مهم تولید کیوی شمال ایران است، آمارها نشان می دهد گیلان دو هزار و 500 هکتار باغ کیوی بارور دارد که سالانه بیش از 45 هزار تن کیوی از این باغات برداشت می شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان دراین ارتباط گفت: در استان گیلان متوسط عملکرد تولید کیوی در هکتار بالای 25 تن است.

کیوی به لحاظ ارز آوری برای گیلان موثر است

ایرج بنیادی افزود: گیلان با قرار گرفتن در مسیر کریدور صادراتی کشورهای آسیای میانه این محصول از نظر ارز آوری برای استان اهمیت خاصی دارد.

وی همچنین به مساله صادرات کیوی اشاره کرد واظهارداشت: اقلام صادراتی در کشورهای خریدار باید شرایط خاصی از قبیل سالم بودن، میزان مواد باقی سموم در محصولات کشاورزی، بسته بندی و شکیل بودن بسته های صادراتی و سایر موارد مورد توجه و دقت قرار گیرد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه صنایع جانبی کیوی در گیلان توسعه نیافته است، اظهارامیدواری کرد: با سرمایه گذاری مناسب در این عرصه بتوان محصول کیوی با بسته بندی های مشتری پسند در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد.

لزوم ساخت انبار ذخیره سازی و سردخانه متناسب با محصول کیوی در گیلان

وی در ادامه مدیریت صحیح، بکارگیری اصول فنی در باغ کیوی در مراحل کاشت، داشت و برداشت همچنین استفاده از ارقام مناسب آب و هوای استان گیلان را در افزایش تولید این محصول موثر دانست و بر لزوم آماده سازی بستر صادرات و ساخت انبار ذخیره سازی و سردخانه متناسب با این نوع میوه را در حفظ تولید کیوی تاکید کرد.

بنیادی همچنین با اشاره به اقتصادی بودن کشت کیوی در مقایسه با سایرمیوه ها یادآورشد: باروری زود میوه کیوی، محصول فراوان از سال سوم پس از کشت، متعادل بودن هزینه تولید و قیمت مناسب موجب شده که باغداران استقبال بیشتری به تولید این میوه داشته باشند.

به هرحال از مولفه های مهم و تعیین کننده در پیشرفت کشورهای توسعه یافته جهان و توفیق آنها در افزایش روزافزون تولیدات و تصاحب بازارهای جهانی، بسته بندی استاندارد و ارائه تولیدات در پوشش بسیار زیبا و مناسب است.

فرهنگ بسته بندی محصولات وتولیدات، برای ارائه وفروش دربازارهای مختلف جهان موردی است که درسالهای اخیر جایگاه ویژه ای را کسب کرده است.

هر قدر بسته بندی یک محصول، زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف محصول و مهم این که مطابق با جنبه ها و خصوصیات روانشناختی خریداران باشد به همان اندازه، از بازار و فروش خوبی برخوردار خواهد بود.

این امر تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، خریداران را مجذوب خود کرده و به مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد.

سرمایه گذاری برای بسته بندی و صنایع تبدیلی کیوی درگیلان توجیه پذیراست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: سرمایه گذاری در امر بسته بندی و صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات کشاورزی نظیر کیوی می تواند از بخش های توجیه پذیر در استان گیلان باشد.

بهمن محمدیاری افزود: اثرات درآمدی واشتغالزایی بخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی علاوه بر ایجاد درآمد برای اقشارکم درآمد و جبران بیکاری فصلی کارگران کشاورزی منطقه موجب رشد و پویایی اقتصاد کشورنیز خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه صنعت بسته بندی درگیلان ضعیف است، اظهارداشت: بسته بندی به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص در زمینه های مختلف و فراهم کردن امکان ذخیره سازی فرآورده های گوناگون از جمله مواد غذائی بخصوص پس از دسترسی به فنون پاستوریزاسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نماینده تالش، رضوانشهر وماسال گفت: صنعت بسته بندی به عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل موثر عرضه کالا و موفقیت در کسب بازار، هم اکنون تمامی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی را در جهان متوجه خود کرده به نحوی که اگرچه مقوله جدیدی در صنعت و اقتصاد نیست ولی با تحولاتی که یافته توجه بسیاری را به خود جلب کرده و به عاملی تعیین کننده در موفقیت عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.

صنعت بسته بندی در گیلان نیازمند حمایت ویژه است

وی با بیان اینکه متاسفانه با تمام اهمیت این صنعت هنوز در گیلان توجهی اساسی به آن نشده است، افزود: اهمیت صنایع بسته بندی در دنیای امروز ونقش تعیین کننده آن در حفظ و نگهداری، شکیل شدن کالا،سهولت حمل ونقل، طول عمر، استحکام، قیمت تمام شده، و سایرموارد در حدی است که گاهی اهمیت آن در جلب مشتری بیش از کیفیت محتوی است.

درخت کیوی گیاهی نیمه گرمسیری و خزان کننده است ولی به سرما مقاوم بوده وتا دمای 18 درجه زیر صفر را تحمل می کند. این گیاه دوپایه، خزنده و در صورتی که قیم نداشته باشد به صورت بوته ای قرار می گیرد. استان مازندران و گیلان در ایران تنها مکانهای هستند که تمام شرایط آب و هوایی رشد این درخت را دارند.

به هر حال صادرات کیوی درآمدهای قابل توجهی را نصیب باغداران و درنتیجه دست سودجویان نیزکوتاه خواهد کرد بنا بر این برنامه ریزی اصولی و پایدار و حمایتهای همه جانبه، بستر توسعه و صادرات روز افزون محصول کیوی را فراهم می کند که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.