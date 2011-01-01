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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

حزب الله:

حملات تروریستی مصر در خدمت اهداف صهیونیستهاست

حملات تروریستی مصر در خدمت اهداف صهیونیستهاست

حزب الله لبنان در واکنش به حملات تروریستی علیه مسیحیان در مصر آن را در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای تاکید کرد: واژه محکومیت قادر به بیان احساس تاسف و اندوه جنایت تروریستی علیه کلیسای "القدیسین" اسکندریه در ساعات اولیه سال جاری که منجر به کشته شدن افراد بی گناهان شد، نیست.

در بیانیه حزب الله آمده است :  ما همدردی خود را با شهیدان مظلوم اعلام می کنیم و برای مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل می طلبیم.

حزب الله تاکید کرد: ما از جهات مسئول می خواهیم که عاملان این جنایت و حامیانشان را به سزای اعمالشان برسانند، زیرا هدف این اقدام ایجاد فتنه در کشورهایی است که دارای تنوع دینی و مذهبی هستند .

در این بیانیه آمده است : این جنایت به نفع رژیم صهیونیستی و سیاستهای یهودی سازی این رژیم و طرحهای آمریکا برای تفرقه در کشورهای عربی و اسلامی است.

شایان ذکر است که در حادثه انفجار یک کلیسای مسیحی در مصر شمار زیادی کشته و زخمی شدند. "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر با اشاره به دخالت خارجی در جنایت علیه مسیحیان این کشور، بر مقابله جدی با عاملان این حادثه تاکید کرد.

کد مطلب 1222518

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