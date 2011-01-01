حملات تروریستی مصر در خدمت اهداف صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای تاکید کرد: واژه محکومیت قادر به بیان احساس تاسف و اندوه جنایت تروریستی علیه کلیسای "القدیسین" اسکندریه در ساعات اولیه سال جاری که منجر به کشته شدن افراد بی گناهان شد، نیست.

در بیانیه حزب الله آمده است : ما همدردی خود را با شهیدان مظلوم اعلام می کنیم و برای مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل می طلبیم.

حزب الله تاکید کرد: ما از جهات مسئول می خواهیم که عاملان این جنایت و حامیانشان را به سزای اعمالشان برسانند، زیرا هدف این اقدام ایجاد فتنه در کشورهایی است که دارای تنوع دینی و مذهبی هستند .

در این بیانیه آمده است : این جنایت به نفع رژیم صهیونیستی و سیاستهای یهودی سازی این رژیم و طرحهای آمریکا برای تفرقه در کشورهای عربی و اسلامی است.

شایان ذکر است که در حادثه انفجار یک کلیسای مسیحی در مصر شمار زیادی کشته و زخمی شدند. "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر با اشاره به دخالت خارجی در جنایت علیه مسیحیان این کشور، بر مقابله جدی با عاملان این حادثه تاکید کرد.