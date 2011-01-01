اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "صائب عریقات" تاکید کرد: ما جنایتی را که نظامیان اشغالگر اسرائیل در روستای "بلعین" در کرانه باختری علیه تظاهرات مسالمت آمیز انجام دادند، محکوم می کنیم.
وی افزود: این جنایت در راستای جنایات جنگی اسرائیل علیه مردم فلسطین است و جامعه جهانی باید در برابر این جنایات طبق معاهده سال 1949 عمل کند.
از سوی دیگر"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان گفت : این اقدام اسرائیل علیه تظاهرات مسالمت آمیز نقض آشکار قوانین بین الملل و حقوق بشر است.
وی تصریح کرد: ما "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل را مسئول کامل این جنایت و دیگر جنایات روزافزون علیه مردم فلسطین می دانیم.
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی علیه تظاهراتی که در کرانه باختری ضد ایجاد دیوار حائل برگزار شده بود از گاز اشک آور استفاده کرد که استنشاق این گاز سبب شهادت یک فلسطینی شد.
تشکیلات خودگردان در حالی رژیم صهیونیستی را جنایتکار می خواند که با در پیش گرفتن رویکرد سازشکارانه عملا با این جنایتکاران همسو شده است.
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