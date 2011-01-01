تولید نرم افزارهای عمومی تاثیر بسزایی در رشد فرهنگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید صالح اعتمادی روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: بحمدالله طی چند سال اخیر فعالیت‌هایی در مقوله صنعت آی تی در ایران شکل گرفته است که هر روز شاهد رشد اینگونه مراکز و شرکت‌ها هستیم.



وی تصریح کرد: از آنجا که تولیدات نرم افزاری این مراکز صرفاً تخصصی و برای گروه خاصی می‌باشد، متأسفانه شاهد نوآوری‌های کمتری در این صنعت هستیم.



اعتمادی ادامه داد: تولید نرم افزارهای تخصصی مانند، حسابداری، پزشکی، ریاضیات، علوم اسلامی و انسانی به طور یقین برای گروه خاصی است و این گروه خاص فقط و فقط 20 میلیون جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و حال اینکه جمعیت کشور 75 میلیون نفر است.



مهندس نرم افزاربخش تحقیقات شرکت ماکروسافت تصریح کرد: خلاقیت، ابتکار و نو آوری در تولیدات عمومی قرار دارد و محصولات تخصصی با ابتکارات کمتری مواجه هستند.



اعتمادی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود بازار صنعت آی تی در ایران را نسبت به کشورهای عربی و به طور کلی جهان اسلام مورد ارزیابی قرار داد و گفت: امروز برخی از محصولات نرم افزاری در ایران با توجه به معیارهای جهانی و بین المللی در حال تولید هستند و هر روز شاهد پیشرفت در این صنعت هستیم و این در حالیست که در برخی از جوامع اسلامی هنوز وارد این عرصه نشده‌اند.



وی بیان داشت: فعالیت‌های نرم افزاری ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی قابل قیاس نیست و جمهوری اسلامی حرف اول را می‌زند

