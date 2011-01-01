به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان بیمارستان حال عمومی این مترجم پیشکسوت کشورمان را رضایتبخش توصیف کردند با این حال درمان‌هایی برای دوران نقاهت او تجویز کرده‌اند.

فولادوند اواخر هفته گذشته نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از بهبودی نسبی خود، اظهار امیدواری کرده بود تا امروز (شنبه) از بیمارستان مرخص و به منزل منتقل شود.

این مترجم پیشکسوت اواسط هفته گذشته به علت تب شدید ناشی از عفونت کلیه به بیمارستان شرکت نفت تهران منتقل شد. نزدیکان فولادوند می‌گویند دمای بدن او در دقایق اولیه اعزام به بیمارستان به 39 درجه سانتی‌گراد رسید و تنها پس از 48 ساعت بود که با مراقبت‌های ویژه این تب شدید به مرور کاهش یافت.

عزت‌الله فولادوند در سال 1314 در اصفهان متولد شد. اولین ترجمه‌ او کتاب معروف "گریز از آزادی" اریک فروم بود که در سال 1348 منتشر شد و به خاطر آن عنوان مترجم ممتاز رشته‌ علوم اجتماعی را از آن خود کرد. از دیگر آثار ترجمه‌ای او می ‌توان به "جامعه‌ باز و دشمنان آن" (کارل ریموند پوپر)، "روشنفکر کیست؟ سرنوشت او چیست؟" (ریمون آرون)، "نیچه و مسیحیت" (کارل یاسپرس) و "آزادی و خیانت به آزادی" (آیزایا برلین) اشاره کرد.

