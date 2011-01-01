منچستریونایتد اولین دیدار سال 2011 را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد امروز در آغاز هفته بیستم و یکم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر یک در زمین وست برومویچ به پیروزی رسید.

وین رونی در دقیقه 3 این دیدار، صدرنشین رقابت ها را پیش انداخت اما جیمز موریسون بازی را در دقیقه 14 به تساوی کشید. وست بروم در دقیقه 63 می توانست با ضربه پنالتی اودموینگیه از میهمان خود پیش بیفتد اما این موقعیت را از دست داد. خاویر هرناندز در دقیقه 75 برای شیاطین سرخ گلزنی کرد تا من یونایتد سال جدید را با پیروزی آغاز کرده باشد.

این رقابت ها با برگزاری بازی های زیر در جریان است:

* لیورپول - بولتون

* منچسترسیتی - بلکپول

* استوک سیتی - اورتون

* ساندرلند - بلکبرن

* تاتنهام - فولهام

* وستهام - ولورهمپتون

* بیرمنگام - آرسنال

هفته بیستم و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر یکشنبه با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:



* چلسی - آستون ویلا

* ویگان اتلتیک - نیوکاسل

جدول رده بندی:

1- منچستر یونایتد41 امتیاز 19 بازی

2- منچسترسیتی 38 امتیاز 20 بازی

3- آرسنال 36 امتیاز 19 بازی

4- چلسی 34 امتیاز 19 بازی

------------------------------------------

18- فولهام 19 امتیاز 19 بازی

19- ولورهمپتون 18 امتیاز 19 بازی

20- وستهام 17 امتیاز 20 بازی