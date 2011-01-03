به گزارش خبرنگار مهر، میزبانی پنجمین دوره جام ملتهای آسیا در سال 1972 در حالی به تایلند واگذار شد که شهر بانکوک میزبان بازیهای آسیایی 1966 و 1970 بود. تیم ایران به عنوان قهرمانی دوره گذشته در مرحله مقدماتی شرکت نکرد و با هدایت محمد رنجبر بصورت مستقیم در مرحله نهایی این جام حضور یافت.
با افزایش یک تیم به تعداد تیمهای شرکت کننده در مرحله نهایی این مسابقات نسبت به دوره گذشته، دیدارهای مرحله نهایی با حضور 6 تیم و در قالب دو گروه 3 تیمی برگزار شد، ضمن اینکه برای نخستین مرتبه تیمهای عربی کویت، بحرین، لبنان، سوریه و عراق در مرحله مقدماتی حضور یافتند.
مرحله مقدماتی:
تغییر در نوع برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی و افزایش تیمهای شرکت کننده در این رقابتها از مهمترین تغییرات ایجاد شده در نحوه انجام پنجمین دوره این جام بود.
در منطقه شرق آسیا تیم تایلند پس از تساوی یک بر یک برابر کامبوج در جریان بازی، در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر یک پیروز شد. مالزی با 8 گل از سد برونئی گذشت و اندونزی 2 بر یک مقابل هنگکنگ به برتری دست یافت که با این نتایج تیمها به دو گروه تقسیم شدند.
در گروه A تیم اندونزی با نتایج یک بر صفر برابر تایلند و 9 بر صفر مقابل برونئی پیروز شد و به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تایلند هم با 10 گل برونئی را شکست داد تا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود.
در گروه B تیم مالزی با برتری برابر هنگکنگ و کامبوج با نتایج مشابه 2 بر یک به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شد و در بازی حساس بین تیمهای هنگکنگ و کامبوج، این تیم کامبوج بود که 2 بر یک پیروز شد و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد راه یافت.
در مرحله نیمه نهایی که تیمهای پیروزی در آن راهی مسابقات جام ملتهای آسیا میشوند، کامبوج با دو گل از سد اندونزی عبور کرد و تایلند با یک گل مالزی را شکست داد. در دیدار نهایی تایلند با نتیجه 4 بر 2 کامبوج را شکست داد و تیم مالزی هم در مسابقه رده بندی با 3 گل از سد اندونزی گذشت تا با برگزاری این دو دیدار پرونده رقابتها در این منطقه بسته شود.
در منطقه غرب آسیا و برای قرار گرفتن تیمها در گروههای دوگانه دو تیم عراق و کویت به تساوی یک بر یک رضایت دادند. بحرین با 3 گل از سد لبنان گذشت، سوریه و اردون هم به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند و سریلانکا بدون انجام دیداری به مرحله گروهی صعود کرد.
در گروه A این منطقه، عراق با سه پیروزی 5 بر صفر برابر برونئی، یک بر صفر مقابل بحرین و یک بر صفر برابر اردن به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. اردن هم که از عراق شکست خورده بود، با توجه به دو پیروزی 3 بر 2 برابر بحرین و 2 بر یک مقابل سریلانکا به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعد صعود کرد.
در گروه B، کویت پس از پیروزی یک بر صفر برابر لبنان، مقابل سوریه به تساوی 2 بر 2 رضایت داد اما با توجه به پیروزی 3 بر 2 لبنان برابر سوریه به عنوان صدرنشین گروه به مرحله نیمه نهایی راه یافت و لبنان با قرار گرفتن در رده دوم جواز حضور در این مرحله را کسب کرد.
در دیدارهای مرحله نیمه نهایی که حکم صعود به جام ملتها را داشت، کویت با 2 گل از سد اردن گذشت و عراق هم با نتیجه 4 بر یک از سد لبنان گذشت. عراق در دیدار نهایی هم با یک گل از سد کویت گذشت و تیم نخست منطقه غرب آسیا شد. در دیدار تشریفاتی نیمه نهایی لبنان با 2 گل از سد اردن گذشت و به رده سوم رسید.
همچنین با انصراف اسرائیل، تیم کره جنوبی هم جواز حضور در این رقابتها را کسب کرد تا در کنار ایران قهرمان دوره گذشته، تایلند میزبان مسابقات، عراق و کویت نمایندگان غرب آسیا و اندونزی نماینده شرق آسیا، پس از یک دوره غیبت در پنجمین دوره جام ملتهای آسیا حضور داشته باشد.
ورزشگاه ملی شهر بانکوک محل برگزاری پنجمین دوره جام ملتهای آسیا در سال 1972
مرحله نهایی:
در سال 1972 میزبانی رقابتهای جام ملتهای آسیا برای نخستین مرتبه بار به کشورهای جنوب شرق آسیا رسید و با توجه به اینکه قهرمان این مسابقات راهی جام جهانی کوچک در برزیل میشد، همه تیمها برای قهرمانی برنامهریزی کرده بودند.
همانند مرحله گروهی شش تیم حاضر در این رقابتها ابتدا در تک دیداری برابر هم قرار گرفتند تا گروه بندیها را مشخص کنند. کره جنوبی و عراق در جریان بازی به تساوی بدون گل رسیدند ولی عراق در نهایت با نتیجه 4 بر 2 در ضربات پنالتی پیروز شد و در گروه A قرار گرفت. ایران هم با گلهای حسین کلانی(45) و صفر ایرانپاک(51) برابر کامبوج پیروز شد و با عراق همگروه شد. تایلند هم با شکست 2 بر صفر برابر کویت، به گروه A آمد.
تیم ایران در بازی نخست این مرحله ابتدا با گلهای حسین کلانی(34، 70 و 78) برابر عراق پیروز شد و با توجه به اینکه در دیگر دیدار این گروه عراق و تایلند به تساوی یک بر یک رسیدند، صعودش به مرحله بعد قعطی شد. در بازی صدرنشینی و در حالیکه از بازیکنان ایران خواسته شده بود برابر میزبان شکست بخورند، نفرات تیم ایران در 10 دقیقه پایانی مسابقه با درخشش علی جباری که سه مرتبه و در دقایق 80،86 و 88 گل زد، باخت 2 بر صفر را با شکست 3 بر 2 عوض کردند و با 4 امتیاز و به عنوان تیم نخست به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
جعفر کاشانی در خصوص آن بازی به خبرنگار مهر میگوید:" شب قبل از بازی تیمسار مکری رئیس وقت فدراسیون به همراه چند نفر از بازیکنان تیم ملی در اتاقم جلسه گذاشت و به ما گفت باید بازی را به تایلند واگذار کنیم تا این تیم به دور بعد راه پیدا کند. وی مدعی بود از بالا گفتهاند تایلند باید بازی را ببرد اما غیرت و انگیزه بازیکنان اجازه نداد اینگونه حرکتی را قبول کنیم و با درخشش علی جباری شکست را با پیروزی مقابل این تیم عوض کردیم."
در گروه B کره جنوبی ابتدا با نتیجه 4 بر یک از سد کامبوج گذشت اما در بازی دوم با نتیجه 2 بر یک برابر کویت شکست خورد، البته با توجه به پیروزی 4 بر صفر کامبوج برابر کویت این تیم با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم کامبوج به عنوان تیم برتر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کامبوج تیم دوم گروه شد و کویت از دور مسابقات کنار رفت.
در مرحله نیمه نهایی تیم ایران با گلهای صفر ایرانپاک(13) و پرویز قلیچ خانی(47) با نتیجه 2 بر یک برابر کامبوج پیروز شد و در دیدار نهایی هم درحالیکه با کرهجنوبی در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسیده بود، با گل دقیقه 108 حسین کلانی موفق به شکست این تیم شد و برای دومین مرتبه فاتح این جام معتبر شد. این موفقیت باعث شد فوتبال ایران و کرهجنوبی از نظر قهرمانی در جام ملتها در عدد 2 به تساوی برسند. علی جباری در دقیقه 48 گل نخست ایران را به ثمر رسانده بود.
نتایج کامل دیدارهای ایران در جام پنجم:
17 اردیبهشت سال 1351، ورزشگاه ملی بانکوک
* ایران 2 - کامبوج صفر
گلها: حسین کلانی(45) و صفر ایرانپاک(51)
بازیکنان ایران: ناصر حجازی، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، مجید حلوایی، اکبر کارگرجم، علی جباری، پرویز قلیچخانی (کاپیتان)، جواب قراب، حسین کلانی(80- مهدی مناجاتی)، صفر ایرانپاک و غلامحسین مظلومی(37-اصغر شرفی)
سرمربی: محمد رنجبر
20 اردیبهشت سال 1351، ورزشگاه ملی بانکوک
* ایران 3 - عراق صفر
گلها: حسین کلانی(34، 70 و 78)
بازیکنان تیم ایران: ناصر حجازی، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، مجید حلوایی، مصطفی عرب (کاپیتان)، پرویز قلیچخانی، علی جباری، جواد قراب، حسین کلانی(87- اصغر شرفی)، همایون بهزادی و صفر ایرانپاک(71- مهدی مناجاتی)
سرمربی: محمد رنجبر
23 اردیبهشت سال 1351، ورزشگاه ملی بانکوک
* ایران 3 - تایلند 2
گلها: علی جباری(80،86 و 88) برای ایران - ریچا(69) و پرایون(70) برای تایلند
بازیکنان تیم ایران: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، مجید حلوایی، مصطفی عرب (کاپیتان)، پرویز قلیچخانی، علی جباری، کارو حقوردیان(56- مهدی مناجاتی)، صفر ایرانپاک، همایون بهزادی(72- غلامحسین مظلومی) و حسین کلانی
سرمربی: محمد رنجبر
26 اردیبهشت سال 1351، ورزشگاه ملی بانکوک
* ایران 2 - کامبوج یک
گلها: صفر ایرانپاک(13) و پرویز قلیچ خانی(47- پنالتی) برای ایران - اسلیمان سلیم(18) برای کامبوج
بازیکنان تیم ایران: ناصر حجازی، ابراهیم آشتیانی، اکبر کارگرجم، جعفر کاشانی، مصطفی عرب (کاپیتان)، علی جباری، پرویز قلیچخانی، جواد قراب، صفر ایرانپاک، حسین کلانی(70- همایون بهزادی) و اصغر شرفی (45- غلامحسین مظلومی)
سرمربی: محمد رنجبر
29 اردیبهشت سال 1351، ورزشگاه ملی بانکوک
* ایران 2 - کره جنوبی یک
گلها: علی جباری(48) و حسین کلانی(108) برای ایران - پارک یی چون(65) برای کره جنوبی
بازیکنان تیم ایران: ناصر حجازی، ابراهیم آشتیانی، اکبر کارگرجم، مجید حلوایی، مصطفی عرب (کاپیتان)، علی جباری(76- مهدی مناجاتی)، پرویز قلیچخانی، جواد قراب، حسین کلانی، غلامحسین مظلومی(77- صفر ایرانپاک) و همایون بهزادی
سرمربی: محمد رنجبر
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