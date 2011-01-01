مرکز خدمات سرمایه گذاری هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان عصر شنبه با حضور محمد حسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان و واقف بهروزی رئیس واحد نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در بورس منطقه ای هرمزگان افتتاح شد.

بهرام بهرامی رئیس سازمان اقتصاد و دارئی هرمزگان در مراسم افتتاح این مرکز گفت: در این مرکز نمایندگانی از هشت دستگاه اجرایی حضور دارند که کار آنان رفع مشکلات سرمایه گذاران در هرمزگان است.

وی افزود: این مرکز سه کار مهم را انجام می دهد که یکی از آنها اطلاع رسانی و دعوت از سرمایه گذارن برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف است.

بهرامی اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاران و پی گیری و رفع مشکلات سرمایه گذارن از دیگر وظایف این مرکز است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارئی هرمزگان عنوان کرد: ایجاد این مراکز در سفر دوم ریاست جمهوری به تصویب رسید و در این مرکز سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بررسی می شود.

وی تاکید کرد: با ایجاد این مرکز اخذ مجوز توسط سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری راحت تر خواهد شد و سرمایه گذاران می توانند با اطمینان بیشتری در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کنند.